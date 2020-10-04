DE SOUZA'NIN LİSANSI ÇIKTI, N'KOUDOU YOK!

Beşiktaş'ın bu sezon kadrosuna kattığı ancak lisans işlemleri tamamlanmadığı için resmi maçlara çıkamayan Josef de Souza'nın lisansı çıktı. Sakatlığı nedeniyle bu sezon hiçbir resmi maçta forma giyemeyen Georges-Kevin N'Koudou ise yine kadroda yer alamacak.