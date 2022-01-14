Beşiktaş - Gaziantep muhtemel 11'ler

Beşiktaş, ligdeki son 4 maçında sadece bir kez kazanabildi. Söz konusu dönemde Göztepe'yi evinde 2-1 yenen siyah-beyazlı ekip, deplasmandaki Fenerbahçe ve Çaykur Rizespor maçlarından 2-2 beraberlikle ayrıldı. Beşiktaş, İttifak Holding Konyaspor'a ise 1-0 mağlup oldu.