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Beşiktaş - Galatasaray maçı yazar yorumları

Spor yazarları, Beşiktaş'ın Galatasaray galibiyetini yorumladı

Beşiktaş, Galatasaray'ı evinde 2-1 mağlup ederek puanını 20 yaptı ve zirveyi takibini sürdürdü. Evinde rakibini üst üste 5 kez mağlup eden Kartal'da Larin ve Ersin Destanoğlu zaferin mimarları olurken spor yazarları siyah-beyazlıların performansını değerlendirdi

26.10.2021 - 10:24 | Güncelleme: FUTBOL

  • UĞUR MELEKE: Dün son yarım saatte çift santrfora dönen G.Saray dengeyi sağladı, bölüm bölüm ibreyi kendi lehine çevirdi, penaltı fırsatını da yakaladı ama değerlendiremedi. Bir PAOK maçıyla ateşten gömleği giyen ve bir daha hiç çıkarmayan Ersin’in böylesine büyük maçlarda büyümesi gerçekten takdire değer. Kasım’da A Milli Takım’a çağırılacağına inanıyorum ben Ersin’in. 

  • ALİ GÜLTİKEN: Derbi maçlarında taktik, sistem, organizasyon çok önemlidir ama daha önemli olan gün içindeki fark yaratan bireysel performanslardır. Beşiktaş dün hem atanının hem tutanının başarılı bireysel perfomanslarıyla üç puanı cebine koyup yoluna devam etti. 

  • ALİ GÜLTİKEN: Larin geçen sezonki başarısının tesadüf olmadığını, ne kadar önemli bir golcü olduğunu bir kez daha sahaya yansıtırken, Ersin de kurtardığı penaltı ve genel oyun performansı ile bu kalenin sahibi benim mesajını bir kez daha vermiş oldu.

  • ERMAN TOROĞLU: Bu 3 puan iki takım için de çok önemliydi. Çünkü birini diğerini geçip, yukarı çıkacak, biri diğerini aşağı çekecekti. Beşiktaş, dün gece Galatasaray'a göre iki tık daha iyi oynadı, maçı hak etti.

  • AHMET ÇAKAR: Beşiktaş çok önemli dakikada beraberliği buldu. 2. yarı yine her şey dengede gidiyordu ki yine Larin ki bence maçın yıldızıydı kornerden gelen top Necip'in kafasıyla arka direkte buluşuverdi ve golü yaptı. Mohamed penaltıyı kaçırınca maçı Beşiktaş kazandı.

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