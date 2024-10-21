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        Haberler Spor Basketbol Beşiktaş Fibabanka'nın konuğu Joventut Badalona - Basketbol Haberleri

        Beşiktaş Fibabanka'nın konuğu Joventut Badalona

        Basketbol BKT Avrupa Kupası A Grubu 5. hafta maçında Beşiktaş Fibabanka, İspanya'nın Joventut Badalona takımını ağırlayacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.10.2024 - 10:31 Güncelleme: 21.10.2024 - 10:31
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        Beşiktaş Fibabanka, Basketbol BKT Avrupa Kupası A Grubu 5. hafta maçında İspanyol ekibi Joventut Badalona'yı konuk edecek.

        İstanbul'da Beşiktaş Fibabanka Spor Salonu'nda yarın oynanacak müsabaka saat 20.00'de başlayacak.

        Beşiktaş Fibabanka ve rakibi Joventut Badalona'nın A Grubu'nda ikişer galibiyet ve mağlubiyeti bulunuyor.

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