Beşiktaş Fibabanka, Aliağa Petkimspor deplasmanında farklı kazandı!
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 26. haftasında Beşiktaş Fibabanka, Aliağa Petkimspor'u deplasmanda 96-73 yendi.
Süper Ligi'nin 26’ncı haftasında Beşiktaş, Aliağa Petkimspor'u deplasmanda 96-73 yendi.
Siyah-beyazlılar maçın ilk çeyreğini 28-25 geride tamamladı. İkinci periyotta toparlanan Beşiktaş, soyunma odasına 49-41 önde girdi. Üçüncü çeyrekte farkı açan Beşiktaş, Aliağa Petkimspor’a 77-53 üstünlük sağladı. Son periyotta da üstünlüğü bırakmayan Beşiktaş, salondan 23 sayı farkla galip ayrıldı.
Salon: ENKA
Hakemler: Emin Moğulkoç, Zafer Yılmaz, Duhan Köyiçi
Aliağa Petkimspor: Russell 7, Williams 10, Tyree 8, Karahan Tuan Efeoğlu, Echenique 11, Dotson 9, Van Beck 13, Troy Selim Şav 8, Aldridge 7
Beşiktaş Fibabanka: Mathews 17, Needham 11, Berk İbrahim Uğurlu 5, Sleva 13, Terry 15, Allman 3, Plavsic 5, Yiğit Arslan 10, Morgan 13, Yağız Aksu, Kerem Kuthan Konan 2, Ahmet Ata Özbek 2
1. Periyot: 28-25
Devre: 41-49
3. Periyot: 53-77