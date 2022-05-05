Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında oynanacak Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinin hakemi belli oldu! Pazar günü 19.00'da Vodafone Park'ta oynanacak derbiyi Arda Kardeşler yönetecek.

Arda Kardeşler'in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve İbrahim Çağlar Uyarcan yapacak. Mücadelede dördüncü hakem olarak ise Bahattin Şimşek görev alacak.

Eski MHK'nın liste dışı bıraktığı hakemlerden olan Fırat Aydınus, Başakşehir-Galatasaray maçıyla hakemliğe geri döndü. Aydınus, Başakşehir - Galatasaray maçında düdük çalacak ve ligde 85 gün sonra görev alacak.