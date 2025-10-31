Habertürk
        Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinin gol umutları - Fenerbahçe Haberleri

        Derbinin gol umutları

        Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında 2 Kasım Pazar günü oynanacak derbide gözler iki takımın yıldız golcülerinde olacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.10.2025 - 15:34 Güncelleme: 31.10.2025 - 15:34
        Derbinin gol umutları
        Trendyol Süper Ligi'nin 11. haftasında oynanacak olan Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinde yıldız golcülerin performansı merak ediliyor.

        İtalyan teknik adam Domenico Tedesco idaresinde zirve takibini sürdüren Fenerbahçe, derbiye Galatasaray'ın 6 puan gerisinde 3. sırada çıkacak. Sarı-lacivertliler, 10 maçta 6 galibiyet, 4 beraberlik ile 22 puanda bulunuyor.

        Sergen Yalçın yönetimindeki siyah-beyazlılar ise Süper Lig'de geride kalan 10 maçta 5 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşadı. Zirvenin 11 puan gerisine düşen 4. sıradaki Beşiktaş, derbi öncesinde Kasımpaşa ile 1-1 berabere kalırken, Fenerbahçe ise Gaziantep FK'yi 4-0 yendi.

        Derbide futbolseverler, yıldız golcülerin büyük rekabetini de izleyecek.

        Beşiktaş'ta Tammy Abraham, Rafa Silva ve Cengiz Ünder ile Fenerbahçe'de Youssef En-Nesyri, Anderson Talisca ve Kerem Aktürkoğlu'nun performansı derbinin sonucunu doğrudan etki edecek.

        BEŞİKTAŞ'IN EN GOLCÜSÜ ABRAHAM

        Siyah-beyazlıların İngiliz golcüsü Tammy Abraham, derbide Beşiktaş'ın en önemli gol umudu olacak.

        Sezona oldukça iyi bir başlangıç yapan 28 yaşındaki santrfor, ligde 4, Avrupa'da 5 gol olmak üzere toplamda 9 kez rakip fileleri havalandırdı.

        Kasımpaşa maçında penaltıdan yararlanamayan Tammy Abraham, Galatasaray'ın ardından Fenerbahçe'ye de derbide gol atmayı hedefliyor.

        FENERBAHÇE'NİN GOL YÜKÜ YOUSSEF EN-NESYRİ ÇEKİYOR

        Sarı-lacivertli ekibin 28 yaşındaki santrforu Youssef En-Nesyri, takımının şu ana kadar en golcü ismi olarak dikkati çekiyor.

        Süper Lig'de bu sezon 6 golü bulunan deneyimli golcü, Avrupa kupalarında ise 1 olmak üzere 7 gol kaydetti.

        Sezona geçen yıl olduğu gibi düşük tempoda başlayan En-Nesyri, haftalar ilerledikçe form tuttu. Faslı golcü, derbide takımının en büyük kozu olacak.

        RAFA SILVA, 5 KEZ GOL SEVİNCİ YAŞADI

        Beşiktaş'ta forvet oyuncusu Rafa Silva, Fenerbahçe derbisinde siyah-beyazlı takımın gol yollarındaki umudu olacak.

        Geçen hafta Kasımpaşa ile oynanan maçta sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen Portekizli futbolcu, bu sezon 15 maçta 5 gol attı.

        Rafa Silva, Beşiktaş'ın sezon başında veda ettiği Avrupa kupaları macerasında gol atamazken, Süper Lig'de 5 golle takımına katkı sağladı.

        Sakatlıktan dönen 32 yaşındaki oyuncu, siyah-beyazlı taraftarların derbide en güvendiği isim olarak göze çarpıyor.

        FENERBAHÇE'DE ANDERSON TALISCA RİTMİNİ BULDU

        Sarı-lacivertli takımın 31 yaşındaki forveti Anderson Talisca, Beşiktaş derbisine formda çıkacak.

        Türkiye'de 2016-2018 yıllarında Beşiktaş formasını kiralık olarak giyen Brezilyalı hücum oyuncusu, ligde oynadığı son 4 maçta 4 kez gol sevinci yaşadı.

        Fenerbahçe'nin tecrübeli oyuncusu, derbi öncesinde ligde 5, Avrupa macerasında 1 olmak üzere 6 gol kaydetti.

        Talisca, hafta sonunda oynanacak derbide formunu sürdürmek istiyor.

        BEŞİKTAŞ'TA CENGİZ ÜNDER KENDİNİ BULUYOR

        Siyah-beyazlı takımın sezon başında Fenerbahçe'den kiraladığı Cengiz Ünder, son 2 maçı boş geçmedi.

        Bu sezon 1'i Fenerbahçe, 6'sı Beşiktaş'ta olmak üzere 7 maçta ligde görev yapan 28 yaşındaki kanat oyuncusu, toplamda 3 gol kaydetti. Cengiz, bu sezonki tüm gollerini siyah-beyazlı formayla attı.

        Cengiz Ünder, derbide de teknik direktör Sergen Yalçın'ın en güvendiği isimlerden biri olarak dikkati çekiyor.

        Beşiktaş'ta Wilfred Ndidi, Milot Rashica, Demir Ege Tıknaz, Vaclav Cerny ve El Bilal Toure ise 1'er gol kaydetti.

        KEREM AKTÜRKOĞLU LİGDE SUSKUN, AVRUPA'DA ATIYOR

        Fenerbahçe'nin sezon başında Benfica'dan transfer ettiği Kerem Aktürkoğlu, sarı-lacivertli formayla lig ve Avrupa'da 9 maçta görev yaptı.

        Milli futbolcu, söz konusu maçlarda ligde rakip ağları havalandıramazken, UEFA Avrupa Ligi'nde ise 3 gol attı.

        Kerem Aktürkoğlu, derbide gol bularak ligde siftah yapmayı hedefliyor.

        Öte yandan Fenerbahçe'de Archie Brown, Sebastian Szymanski ve Marco Asensio 2, Milan Skriniar, Nelson Semedo, Fred ve Jhon Duran 1'er gol atmayı başardı.

        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
        Yazı Boyutu
