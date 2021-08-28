Beşiktaş, Süper Lig'in üçüncü haftasında VavaCars Fatih Karagümrük'ü 1-0 mağlup etti. 30. dakikada Kerim Frei'ın çıkarken hatalı pasında topla buluşan Alex Teixeira'nın ceza sahası dışından uzak direğe plasesinde, meşin yuvarlak filelerle buluştu ve Beşiktaş 1-0 öne geçti.

43. dakikada diğer bir yeni transfer Batshuayi, Ghezzal'in pasını kontrol ettikten sonra yakın köşeye vuruşunu yaptı ancak direği geçemedi. Mücadelenin ilk 45 dakikası siyah-beyazlıların 1-0'lık üstünlüğüyle geçildi.

Mücadelede ikinci yarı yeni başlamışken Beşiktaş 10 kişi kaldı. 48. dakikada Salih Uçan ikinci sarı kartını gördü ve oyun dışında kaldı. 61. dakikada savunma arkasına sarkan Batshuayi sağ çaprazdan ceza sahasına sokulup topu uzak direk dibinden ağlara gönderdi. Ama hakemin ofsayt bayrağı havaya kalktı ve gol geçersiz sayıldı.

Fatih Karagümrük 73. dakikada gole yaklaştı: Emre Mor, Rıdvan'dan sıyrılıp dar açıdan vuruşunu yaptı. Top üst ağlarda kaldı. 76. dakikada sağ kanattan Welinton'un ortasında savunmadan seken top Vida'nın önüne düştü. Vida yakın mesafeden uygun durumda vuruşunu yaptı. Top üstten auta gitti. Kalan dakikalarda gol olmayınca Beşiktaş maçı 1-0 kazandı.

MAÇIN DAKİKALARI

5. dakikada Beşiktaş'ın presinde Fatih Karagümrük savunmasının hatasıyla kazanılan topta ceza sahası içinde kaleci Viviano'yla karşı karşıya kalan Batshuayi'nin vuruşunda, meşin yuvarlak yandan auta çıktı.

18. dakikada Batshuayi'nin savunmanın arkasına pasında soldan ceza sahasına giren Larin, kaleci Viviano'yla karşı karşıya kaldığı pozisyonda şutunu çekti. Viviano topu ayaklarıyla kornere çeldi.

28. dakikada Erhun'un kendi yarı sahasından savunmanın arkasına uzun pasına hareketlenen Ahmed Musa, ceza sahasına girdikten sonra 2 rakibinden sıyrılarak kaleye paralel ilerledi. Ahmed Musa'nın sol ayağıyla dar açıdan vuruşunda, top yan direğe çarparak auta çıktı.

30. dakikada Beşiktaş öne geçti. Kerim Frei'ın çıkarken hatalı pasında topla buluşan Teixeira'nın ceza sahası dışından uzak direğe plasesinde, meşin yuvarlak filelerle buluştu: 1-0

39. dakikada sol taraftan Ghezzal'ın kullandığı köşe atışında ön direkte De Souza'nın kafayla aşırttığı topa altıpas içinde Batshuayi kafayla son anda dokundu. Kaleci Viviano, meşin yuvarlağı ayağıyla çizgi üzerinden çıkardı.

43. dakikada Ghezzal'ın savunmanın arkasına uzun pasına hareketlenen Batshuayi, meşin yuvarlağı altıpasın önünde kontrol etti. Dar alanda rakibinden sıyrılan Batshuayi'nin dar açıdan vuruşunda, top yan direkten oyuna alanına döndü.

45+1. dakikada Pesic'in ceza sahası sol çaprazından şutunda, kaleci Ersin Destanoğlu son anda topu çeldi. Atağın devamında Beşiktaş savunması meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.

Beşiktaş, soyunma odasına 1-0 üstün gitti.

53. dakikada sol taraftan Ghezzal'ın kullandığı köşe atışında Welinton'un kafayla aşırdığı topa De Souza'nın kafa vuruşunda, meşin yuvarlak üstten auta gitti.

54. dakikada Batshuayi'nin savunmanın arkasına pasında Rosier, ceza sahasında kaleci Viviano'yla karşı karşıya kaldı. Rosier'nin şutunda, Viviano yatarak topu çeldi.

74. dakikada Jimmy Durmaz'ın savunmanın arkasına pasında çizgide topla buluşan Emre Mor'un rakibinden şık bir şekilde sıyrılarak yaptığı vuruşta, top üst ağlarda kaldı.

80. dakikada orta sahada De Souza'nın kazandığı topta Batshuayi, meşin yuvarlağı Ghezzal'a aktararak savunma arkasına koşu gösterdi. Ghezzal'ın şık ara pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Batshuayi'nin vuruşunda, Viviano meşin yuvarlağı kornere çeldi.

90+2. dakikada Ghezzal'ın sol taraftan kullandığı köşe atışında altıpasta iyi yükselen De Souza'nın kafa vuruşunda, top üstten auta gitti.

Stat: Vodafone Park

Hakemler: Cüneyt Çakır, Bahattin Duran, Tarık Ongun

Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Rosier, Vida, Welinton (Dk. 83 Hutchinson), Rıdvan Yılmaz (Dk. 83 Mehmet Topal), De Souza, Salih Uçan, Ghezzal, Teixeira (Dk. 50 Necip Uysal), Larin (Dk. 88 N'Koudou), Batshuayi (Dk. 88 Kenan Karaman)

VavaCars Fatih Karagümrük: Viviano, Hedenstad (Dk. 71 Serhat Ahmetoğlu), Benatia (Dk. 77 Burak Bekaroğlu), Zukanovic, Balkovec, Biglia (Dk. 32 Efe Tatlı), Erhun Öztümer (Dk. 71 Samed Onur), Ahmed Musa (Dk. 71 Emre Mor), Jimmy Durmaz, Kerim Frei, Pesic

Gol: Dk. 30 Teixeira (Beşiktaş)

Kırmızı kart: Dk. 48 Salih Uçan (Beşiktaş)

Sarı kartlar: Dk. 14 Erhun Öztümer, Dk. 16 Jimmy Durmaz, Dk. 42 Zukanovic, Dk. 61 Efe Tatlı (VavaCars Fatih Karagümrük), Dk. 90+4 Ersin Destanoğlu (Beşiktaş)