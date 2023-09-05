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        Beşiktaş'ın yeni transferi bu gece geliyor!

        Beşiktaş'ın yeni transferi Eric Bailly'yi taşıyan uçak bu akşam 19.00 sularında İstanbul Havalimanı'na inecek! Geçen sezonu Marsilya'da kiralık olarak geçiren 29 yaşındaki futbolcu, Manchester United'da ise altı sezonda toplamda 113 maça çıktı. Fildişi Sahili Milli Takımı'nda da forma giyen Bailly için İngiltere ekibi, 2016'da 30 milyon sterlin ödemişti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.09.2023 - 11:54 Güncelleme: 05.09.2023 - 11:54
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        Beşiktaş'ın yeni transferi bu gece geliyor!
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        Beşiktaş, Fildişi Sahilli futbolcu Eric Bailly'yi kadrosuna kattı.

        Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Fildişi Sahilli defans oyuncusu Eric Bailly'nin nihai transferi hususunda Manchester United ile anlaşmaya varmıştır. Kulübümüze önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Eric Bailly'ye şanlı formamızla üstün başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız." ifadeleri kullanıldı.

        BU GECE GELİYOR

        Beşiktaş'ın yeni transferi bu akşam İstanbul'da olacak. Fildişi Sahilli savunmacıyı taşıyan uçağın saat 19.00 sularında İstanbul Havalimanı'na iniş yapacağı belirtildi.

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        Geçen sezon Fransa temsilcisi Olimpik Marsilya'da kiralık olarak forma giyen 29 yaşındaki stoper, tüm kulvarlarda 23 maça çıktı.

        ERIC BAILLY KİMDİR?

        Kariyerine İspanya ekibi Espanyol'da başlayan Bailly, 2015'te Villarreal'e transfer oldu. Bu takımda gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Fildişi Sahilli savunma oyuncusu, 2016'da 30 milyon sterlin karşılığında Manchester United'ın yolunu tuttu.

        Eric Bailly, 6 sezonda toplam 113 maça çıktığı Manchester temsilcisiyle birer kez UEFA Avrupa Ligi, İngiltere Lig Kupası ve Community Shield şampiyonlukları yaşadı.

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        Haberi Hazırlayan: Çağatay Çelik
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