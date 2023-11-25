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        Haberler Spor Basketbol STBL Beşiktaş Emlakjet, Pınar Karşıyaka'ya mağlup! - Basketbol Haberleri

        Beşiktaş Emlakjet, Pınar Karşıyaka'ya mağlup!

        Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 9. haftasında Pınar Karşıyaka, Beşiktaş Emlakjet'i 94-85 mağlup etti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.11.2023 - 21:52 Güncelleme: 25.11.2023 - 21:52
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        Beşiktaş Emlakjet, Pınar Karşıyaka'ya mağlup!
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        Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 9. haftasında Pınar Karşıyaka, Beşiktaş Emlakjet'i 94-85 yendi.

        İlk 5 dakikasını konuk ekibin 11-9 önde geçtiği müsabakada Hilliard ve Vitto Brown'la 15-13 üstünlük kuran Pınar Karşıyaka, periyodu 20-17 önde bitirdi.

        İkinci periyodun başında daha etkili olan Pınar Karşıyaka, 16. dakika içinde aradaki farkı 7 sayıya kadar çıkardı: 31-24. Üstünlüğünü sürdüren ev sahibi ekip soyunma odasına 37-35 önde gitti.

        Üçüncü periyotta Carey ve McCollum'la etkili olan Pınar Karşıyaka, 27. dakikada farkı 14 sayıya kadar yükseltti: 59-45. Yeşil-kırmızılı ekip periyodu 68-56 üstün bitirdi.

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        Son periyotta Mathews'la 3 sayılık basketler bulan Beşiktaş Emlajket, 35. dakikada Egehan Arna'nın faul atışından bulduğu sayılarla 73-72 üstünlük kurdu. Pınar Karşıyaka, 79-77 tekrar öne geçtiği periyodun son dakikasına da 85-81 üstün girdi. Yeşil-kırmızılı ekip müsabakadan 94-85 galip ayrıldı.

        Salon: Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka

        Hakemler: Mehmet Şahin, Ziya Özorhon, İsmail Binbir

        Pınar Karşıyaka: Kenan Sipahi 6, Thomas Akyazılı 4, Martin 9, Vitto Brown 5, Carey 24, McCollum 32, Furkan Haltalı 5, Hakan Sayılı 2, Deniz Kılıçlı, Hilliard 7, Mert Celep

        Beşiktaş Emlakjet: Needham 7, Egehan Arna 12, Mitchell 10, Berkan Durmaz 3, Delgado 15, Mathews 16, Hammonds 11, Yağız Aksu, Berk Uğurlu 7, Yiğit Arslan 1, Kerem Kuthan Konan 3, Samet Yiğitoğlu

        1. periyot: 20-17

        Devre: 37-35

        3. periyot: 68-56

        5 faulle çıkanlar: 31.29 Berk Uğurlu, 38.25 Needham (Beşiktaş Emlakjet), 36.52 Vitto Brown (Pınar Karşıyaka)

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