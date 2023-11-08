Beşiktaş Emlakjet-Hamburg Towers: 90-78 (MAÇ SONUCU)
Beşiktaş Emlakjet, BKT EuroCup A Grubu 6'ncı hafta maçında ağırladığı Alman ekibi Hamburg Towers'ı 90-78 mağlup ederek 5. galibiyetini aldı.
BKT EuroCup A Grubu 6'ncı hafta maçında Beşiktaş Emlakjet, konuk ettiği Almanya temsilcisi Veolia Hamburg Towers'ı 90-78 yendi.
Siyah-beyazlılar bu sonuçla 5'inci galibiyetini aldı. Konuk ekip ise 6'ncı maçından da yenilgiyle ayrıldı.
SALON: BJK Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi
HAKEMLER: Sreten Radovic, Jordi Aliaga, Sergio Silva
BEŞİKTAŞ EMLAKJET: Mathews 12, Needham 15, Mitchell 10, Berkan Durmaz, Delgado 16, Hammonds 7, Berk Uğurlu 8, Yiğit Arslan 10, Egehan Arna, Kerem Konan 10, Samet Yiğitoğlu 2
VEOLIA HAMBURG TOWERS: Hughes 9, Dziewa 21, Hinrichs 3, King 14, Durham 9, Krause 7, Reece 2, Brauner 3, Meisner 5, Christmas 5
1'İNCİ PERİYOT: 25-24
DEVRE: 48-44
3'ÜNCÜ PERİYOT: 64-65