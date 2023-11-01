Beşiktaş Emlakjet: 74 - Umana Reyer: 68 MAÇ SONUCU
Beşiktaş Emlakjet Erkek Basketbol Takımı, BKT Avrupa Kupası A Grubu 5. haftasında konuk ettiği İtalya'nın Umana Reyer ekibini 74-68 yendi
Bu sonuçla siyah-beyazlılar, 5'inci maçında 4'üncü galibiyetine ulaştı. Beşiktaş, 8 Kasım Çarşamba günü Almanya'dan Veolia Towers Hamburg takımıyla kendi evinde karşılaşacak.
Salon: BJK Emlakjet Spor Kompleksi
Hakemler: Piotr Pastusiak, Vasiliki Tsaroucha, Kristaps Konstantinovs
Beşiktaş Emlakjet: Mathews 11, Needham 13, Berkan Durmaz 2, Mitchell 15, Delgado 12, Hammonds 13, Berk Uğurlu 3, Yiğit Arslan 2, Kerem Konan 1, Samet Yiğitoğlu 2
Umana Reyer: Spissu 15, Tessitori 8, Casarin 2, Simms 9, Tucker 3, Nicolao 7, O'Connell 2, Brooks 4, Wiltjer 10, Brown 8
1. Periyot: 25-16
Devre: 40-42
3. Periyot: 61-54
UMUT TAHİR GÜNEŞ'TEN PAYLAŞIM GELDİ
Beşiktaş'ın basketboldan sorumlu yöneticisi Umut Tahir Güneş maçın ardından büyük sevinç yaşadı. Güneşi başantrenör Dusan Alimpijevic'i tebrik ederken "Siz kendinize inanın, başkaları da size inanacaktır." ifadelerini kullandı.