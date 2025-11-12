Habertürk
        Beşiktaş duran topta durmayacak! - Beşiktaş Haberleri

        Kartal duran topta durmayacak!

        Beşiktaş'ta bu milli arada da en önemli çalışmalardan birisi duran toplar üzerine olacak.

        Giriş: 12.11.2025 - 12:28 Güncelleme: 12.11.2025 - 12:28
        Kartal duran topta durmayacak!
        Beşiktaş, önceki milli arada yaptığı duran top çalışmalarının meyvesini toplamaya başlarken, Konyaspor maçında Wilfried Ndidi, Antalyaspor Tiago Djalo kafayla ağları havalandırmıştı.

        Teknik direktör Sergen Yalçın ve kurmayları, milli maçlar nedeni ile Trendyol Süper Lig'e verilen arada duran top çalışmasına ağırlık vermeyi sürdürecek.

        52 yaşındaki teknik adam, defans oyuncuları Tiago Djalo ve Gabriel Paulista'nın yanı sıra Wilfried Ndidi'nin de kornerlerde ileri çıkmayı sürdürmesini istedi.

        KÖŞE VURUŞLARI CENGİZ, ORKUN VE CERNY'NİN

        Köşe vuruşlarını ise Cengiz Ünder, Orkun Kökçü ve Vaclav Cerny kullanmaya devam edecek.

        Sergen Yalçın, Konyaspor maçının ardından "Çok ciddi duran top çalışması yapıyoruz. Tamamen onun ürünüydü. Çalıştığın bir şeyin sonucunu almak teknik direktörleri mutlu eder" ifadelerini kullanmıştı.

        Siyah-beyazlıların bu sezon köşe atışlarından toplam 4 kez ağları havalandırması dikkat çekti.

        Duran top savunması konusunda da teknik heyetin ek çalışmaları devam edecek.

        Habertürk Anasayfa