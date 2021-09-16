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Beşiktaş - Dortmund maçının yazar yorumları

Şampiyonlar Ligi'ndeki tek temsilcimiz olan Beşiktaş, C Grubu'ndaki ilk maçında Borussia Dortmund'a 2-1 mağlup oldu. Alman ekibine galibiyeti getiren golleri; 20'de Bellingham ve 45+3'te Haaland kaydetti. 90+4'te Montero'nun attığı gol temsilcimize yetmedi. Spor yazarları Beşiktaş - Dortmund maçını yorumladı

16.09.2021 - 09:42 | Güncelleme: FUTBOL

  • MEHMET DEMİRKOL: Beşiktaş herhangi bir lig maçından farklı başlamadı. Orta saha kurgusu yerinde, savunma önde, Ghezzal ve Larin doğru genişlikte... Pjanic yine orkestra şefiydi. Topa sahip olup arkaya Batshuayi’yi kaçırmayı da başardılar. Olmadı. Rose’nin saha kenarında hiç de rahat olmadığı görülebiliyordu.

  • Kaleden Haaland’a atılan uzun toplarda doğru ikili pozisyon almalarla sorun çıkmaması da sağlandı. Sonra her şey değişti. Rose, oyun kuramama sorununu Bellingham’ı biraz daha merkeze çekerek çözdü, Brandt’ı biraz öne attı. Ghezzal-Rosier yıpratıcı bir oyun oynadı ve iki oyuncunun da dengesini bozdu. Dortmund çıkıp yerleştikten sonra yine bildiğimiz baklavaya dönebildi.

  • Dortmund’un bu sene savunma göbeğinde yaşadığı sorunlar Rose orta sahasıyla oynayarak çözüm bulmaya çalıştı. Son 10 dakikaya kadar da başarılı oldu diyebiliriz. Çok pozisyona girdiler. Neyseki hem onlar beceriksiz hem de Ersin ilk gol dışında formdaydı.

  • UĞUR MELEKE: Dünkü maçta beni esas ilgilendiren, skoru belirleyen gollerde oyuncu kalitesi kadar taktiksel sadakatle, fiziksel seviyeyle ilgili sorunların ön plana çıkması.  Sergen Yalçın’ın da söylediği gibi, Şampiyonlar Ligi bambaşka bir seviye.  Beşiktaş’ın Süper Lig’de kat ettiği mesafe ortalaması sadece 107 kilometre... 

  • Dortmund’la Beşiktaş’ı ayıran bir başka fark da bence taktiksel sadakatti. Birinci golü atan Bellingham o sırada sağ iç oynuyordu. Ve sahada eşleştiği adam Beşiktaş’ın sol içi Atiba’ydı. Maalesef Atiba kaçırdı o eşleşmeyi.

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