Beşiktaş Dinamo Kiev play-off turu rövanş karşılaşması için artık heyecanlı bekleyiş başladı. Bu sezon Fenerbahçe ve Adana Demirspor ile ülkemizi UEFA Konferans Ligi'nde temsil eden ve elemelerde oynadığı 5 maçı da kazanan Beşiktaş, gruplara kalma adına son maçına çıkıyor. İşte, Beşiktaş Dinamo Kiev maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda sorularının cevapları...