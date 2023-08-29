Beşiktaş Dinamo Kiev rövanş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?
UEFA Konferans Ligi'nde play-off rövanş maçları için nefesler tutulmuş durumda. Söz konusu turda Ukrayna ekibi Dinamo Kiev ile kozlarını paylaşan ve deplasmanda oynadığı ilk maçı 3-2 kazanarak avantajı elde eden temsilcimiz Beşiktaş, hataya izin vermeden adını gruplara yazdırmak istiyor. İşte, Beşiktaş Dinamo Kiev play-off rövanş maçının günü, saati ve yayıncı kanalı hakkında bilgiler...
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Beşiktaş Dinamo Kiev play-off turu rövanş karşılaşması için artık heyecanlı bekleyiş başladı. Bu sezon Fenerbahçe ve Adana Demirspor ile ülkemizi UEFA Konferans Ligi'nde temsil eden ve elemelerde oynadığı 5 maçı da kazanan Beşiktaş, gruplara kalma adına son maçına çıkıyor. İşte, Beşiktaş Dinamo Kiev maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda sorularının cevapları...
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BEŞİKTAŞ DİNAMO KIEV MAÇI NE ZAMAN?
Beşiktaş Dinamo Kiev play-off turu rövanş maçı 31 Ağustos Perşembe günü saat 21:00'de Beşiktaş Park'ta oynanacak.
Mücadelenin yayıncı kanalı ise henüz netlik kazanmadı.
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BEŞİKTAŞ DİNAMO KIEV MAÇI MUHTEMEL 11
Mert Günok, Onur Bulut, Colley, Amartey, Umut Meraş, Hadziahmetovic, Gedson, Salih Uçan, Rashica, Cenk Tosun, Aboubakar
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BEŞİKTAŞ DİNAMO KIEV MAÇI BİLETLERİ ÇIKTI MI?
Beşiktaş Dinamo Kiev play-off rövanş maçının biletleri satışa sunuldu.
Zorlu karşılaşmanın bilet fiyatları 500 TL ile 13 bin TL arasında değişiyor.
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