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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Beşiktaş Dinamo Kiev rövanş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? BJK Kiev maçı... - Beşiktaş Haberleri

        Beşiktaş Dinamo Kiev rövanş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

        UEFA Konferans Ligi'nde play-off rövanş maçları için nefesler tutulmuş durumda. Söz konusu turda Ukrayna ekibi Dinamo Kiev ile kozlarını paylaşan ve deplasmanda oynadığı ilk maçı 3-2 kazanarak avantajı elde eden temsilcimiz Beşiktaş, hataya izin vermeden adını gruplara yazdırmak istiyor. İşte, Beşiktaş Dinamo Kiev play-off rövanş maçının günü, saati ve yayıncı kanalı hakkında bilgiler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.08.2023 - 15:16 Güncelleme: 29.08.2023 - 15:16
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        • 1

          Beşiktaş Dinamo Kiev play-off turu rövanş karşılaşması için artık heyecanlı bekleyiş başladı. Bu sezon Fenerbahçe ve Adana Demirspor ile ülkemizi UEFA Konferans Ligi'nde temsil eden ve elemelerde oynadığı 5 maçı da kazanan Beşiktaş, gruplara kalma adına son maçına çıkıyor. İşte, Beşiktaş Dinamo Kiev maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda sorularının cevapları...

        • 2

          BEŞİKTAŞ DİNAMO KIEV MAÇI NE ZAMAN?

          Beşiktaş Dinamo Kiev play-off turu rövanş maçı 31 Ağustos Perşembe günü saat 21:00'de Beşiktaş Park'ta oynanacak.

          Mücadelenin yayıncı kanalı ise henüz netlik kazanmadı.

        • 3

          BEŞİKTAŞ DİNAMO KIEV MAÇI MUHTEMEL 11

          Mert Günok, Onur Bulut, Colley, Amartey, Umut Meraş, Hadziahmetovic, Gedson, Salih Uçan, Rashica, Cenk Tosun, Aboubakar

        • 4

          BEŞİKTAŞ DİNAMO KIEV MAÇI BİLETLERİ ÇIKTI MI?

          Beşiktaş Dinamo Kiev play-off rövanş maçının biletleri satışa sunuldu.

          Zorlu karşılaşmanın bilet fiyatları 500 TL ile 13 bin TL arasında değişiyor.

        • 5
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