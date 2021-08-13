Süper Lig'de 2021-2022 sezonu Beşiktaş Çaykur Rizespor maçıyla açılıyor. Lige 3 puanla başlamak isteyen iki ekibin mücadelesi saat 20:30'da başlayacak...

BEŞİKTAŞ Ç.RİZESPOR MAÇI NE ZAMAN?

Süper Lig 2021-2022 sezonu ilk hafta mücadelesine sahne olacak öBeşiktaş Çaykur Rizespor maçı 20:30'da başlayacak ve mücadele beIN Sports HD1'den canlı yayınlanacak...

BEŞİKTAŞ MUHTEMEL 11

Ersin; Rosier, Wellington, Vida, N'sakala; Josef, Atiba, Salih Uçan, Gökhan Töre, N'Kodou, Kenan Karaman