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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Beşiktaş Başkanı Hasan Arat'tan kadro dışı ve transfer açıklaması! - Beşiktaş Haberleri

        Beşiktaş Başkanı Hasan Arat'tan kadro dışı ve transfer açıklaması!

        Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, siyah-beyazlı kulübün 2023 yılı 3. olağan divan kurulu toplantısında açıklamalarda bulundu. Kadro dışı bırakılan futbolcuların gereğini yapacaklarına inandığını belirten Arat, ara transfer çalışmalarının ise devam ettiğini söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.12.2023 - 13:13 Güncelleme: 16.12.2023 - 13:13
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        Kadro dışı ve transfer açıklaması!
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        Beşiktaş Kulübü Başkanı Hasan Arat, aldıkları kadro dışı kararının etkili olduğunu belirterek, ara transfer döneminde gerekli takviyelerin yapılacağını söyledi.

        Başkan Arat, İstanbul Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı Anadolu Oditoryumu'nda gerçekleştirilen divan kurulu toplantısında gündeme dair açıklamalarda bulundu.

        Bu sezon sergilediği performansla hayal kırıklığı yaşatan siyah-beyazlı futbolu takımını ayağa kaldıracaklarını ifade eden Arat, "Aldığımız kadro dışı kararları etkili olmuştur. Bu oyuncular bizimle görüşerek gerekeni yapacaklarını ifade etmişlerdir. Beklentiyi karşılayacaklarına inanıyorum. Ara transferde gerekli takviyelerin yapılması için çalışmalar devam ediyor." ifadelerini kullandı.

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        Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde İsviçre ekibi Lugano'yu 2-0 mağlup ettiği müsabakada altyapıdan genç oyuncuların forma giymesi dolayısıyla mutlu olduklarını dile getiren Hasan Arat, "Semih Kılıçsoy, Mustafa Hekimoğlu, Demir Ege Tıknaz, Emrecan Terzi, Emirhan Delibaş, Aytuğ Kömeç. Bu oyunculara emek veren kulüp çalışanlarına teşekkür ediyoruz. Altyapı politikalarımıza büyük imkanlarla devam edeceğiz." şeklinde konuştu.

        "BU FUTBOL SİSTEMİ TÜRKİYE'YE YAKIŞMIYOR"

        Türkiye'deki mevcut futbol sistemine eleştiride bulunan Başkan Arat, "Bu futbol sistemi Türkiye'ye ve Türk milletinin hayallerine yakışmıyor. Liyakate dayalı değişimler yapılmalı. Hakem Halil Umut Meler'e yapılan saldırıyı kaygıyla izledik. 'Geçmiş olsun' dileklerini ilettik. Josef de Souza, 4 Eylül 2022'de arkadaşını korurken ceza almıştı. Onun o zaman yaptığı uyarılar bugün gerçek oldu." diye konuştu.

        "BEŞİKTAŞ KENDİ FELSEFESİNE DÖNECEK"

        Hasan Arat, Beşiktaş'ın 3 Aralık'ta gerçekleştirilen olağanüstü seçimli genel kurulun ardından bakım ve onarım sürecine girdiğini kaydetti.

        Tarihi bir kongreyi geride bıraktıklarını aktaran Arat, "El birliğiyle Beşiktaş'ı her alanda olması gereken seviyeye taşıyacağız. Kulüp personeline ve en üst düzeydeki yöneticilere, tüm kontratları denetim kuruluna teslim etmelerini söyledik. Şeffaf olacağız. Ne varsa her şey denetim kuruluna teslim edilecek. Ayağa kalkmasını gayet iyi biliriz. Moralinizi bozmayın. Umudunuzu yitirmeyin. Hep birlikte büyüyeceğiz. Beşiktaş'ı Beşiktaşlılar arzu edilen hedeflere ulaştıracaktır." değerlendirmesinde bulundu.

        Eski yönetim kuruluyla devir teslim yapamadıklarını belirten Başkan Arat, "Bu, iyi bir şey değil. Burası kişilere bağlı değil. Göreve gelirsiniz, görevden gidersiniz. Sakın kimse böyle bir şey yapmasın. Bu tip yıkımlar bir günde toparlanamaz. Bunu biliyoruz. Önümüzde toparlanma dönemi olacak. Ardından iyileştirme ve geliştirme dönemi olacak. Beşiktaş, kendi kültürüne ve felsefesine dönecek." görüşlerini paylaştı.

        23 Aralık Cumartesi günü tüm Beşiktaşlılar ile Anıtkabir'e gideceklerini vurgulayan Hasan Arat, "Bu önemli güne Beşiktaş gönüllüsü herkes gelsin ve katılsın. Ayrıca Cumhuriyet'in 100. yılına özel formayı da hazırlayacağız ve bir an önce sizlere sunacağız." ifadelerini kullandı.

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