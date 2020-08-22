Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, Vodafone Park'ta gerçekleştirilen kulübün 2020 yılı 2. olağan divan kurulu toplantısında açıklamalarda bulundu. Yönetim olarak ücretlerde indirim taleplerinin takımdaki futbolcuların büyük bölümü tarafından kabul görmediğini söyleyen başkan Çebi, "Maliyeti çok yüksek futbolcularımız var. İki yıllık sözleşmeleri olan futbolcularımız var. İndirim alamadığımız yüzde 99 oranında futbolcularımız var. İndirim talebimiz kabul görmedi. Suçlamıyoruz ama burada Beşiktaş kamuoyunu bilgilendirmek benim görevim." dedi.
Maliyeti yüksek futbolculara yaptıkları yolları ayırma teklifinin de kabul görmediğini vurgulayan Çebi, "Geçen sene indirim talebi kabul görmedi, gelecek sene için indirim talebi kabul görmedi. Mali durumlarımız yeterli değil gerekçesiyle yolları ayıralım talebi de kabul görmedi. Hatta 'bu kontratı hayatımız boyunca bulamayız, devam etmeyi düşünüyoruz' dediler. Bu bütçeleri karşılamakta zorlanıyoruz. Yük olarak 2 yıl daha devam edecek." diye konuştu.
'GİDENLER OLMADIKÇA YERLERİNE NASIL ALACAĞIZ?'
Harcama limitlerinin 30 milyon avrolara düştüğünü hatırlatan Çebi, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bu 30 milyon avrolarla kulübümüzden ayrılanların yerine yenisini koyma şansımız yok. Halletmeye çalışıyoruz. İndirim yapmayan ve sözleşmelerinden vazgeçmeyenlerin 40 milyon avroluk maliyeti varken, bize tanınan limit 30 milyon. Transfer limitlerinin yarattığı yük ve sıkıntı halen devam ediyor. Çözebildiğimiz kadar çözmeye devam ediyoruz. Gidenler olmadıkça yerlerine nasıl alacağız? İndirim yapmadıkları müddetçe yeni arkadaşlara nasıl yer açacağız, bu bir handikap."
"Başka takım bunu nasıl yapıyor ben bilemiyorum" diyen Çebi, "Biz efendiyiz, doğru işler yapıyoruz. Mevcut kontratları iptal etmekten ya da indirim yapmaktan başka çarem yok. Bunu realize edeceğime inanıyorum. Çabuk olamıyoruz. 3 milyon avroluk oyuncu gönderdiğimizde 3 oyuncu almak gibi bir mecburiyetimiz var." değerlendirmesinde bulundu.
ALTYAPIDA MEHMET EKŞİ DÖNEMİ
Futbol takımında öze dönmeleri gerektiğini belirten Çebi, altyapı için kulübün eski futbolcusu Mehmet Ekşi ile el sıkıştığını söyledi. Altyapı için Sergen Yalçın'dan da destek istediklerini anlatan Çebi, "Sergen hoca 'altyapıda futbolcu var da ben mi oynatmıyorum' dedi. Bunu demeyeceği bir durum yaratmamız gerekiyor. Dün eski kaptanlarımızdan Mehmet Ekşi ile el sıkıştım ve altyapıyı tamamen kendisine teslim ediyoruz. Plan ve projelerini basın toplantısıyla anlatacağız." ifadelerini kullandı.
BANKALAR BİRLİĞİ AÇIKLAMASI
Bankalar Birliği ile gerçekleştirilen yeniden yapılandırma konusuna değinen Çebi, şunları söyledi: "Bankalar Birliği ile yapılan mevcut sözleşmelerin Beşiktaş'ın idame ettirilmesine engel olduğunu hepimiz biliyoruz. Çalışmalar devam ediyor. Umarım en kısa sürede Beşiktaş'ın önünü açabilecek, faaliyetlerini rahatlıkla yapabileceği yapılandırmaya gidilecektir. 9-10 ay olmasına rağmen bunu yapamadık. Ümit ediyorum birkaç ay içinde yapacağız. Mali anlamda rahatladığımız, hepimizin huzurlu olduğu, az faiz ödediğimiz yapılanmayı mali genel kurulda çözüp, önünüze geliriz."
PAOK BAŞKANI'NA MEKTUP
Çebi, Beşiktaş'ın UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda Yunanistan temsilcisi PAOK ile yapacağı maç öncesi dostluk mesajı verdi. PAOK'u geçmeleri halinde önemli bir mesafe kat edeceklerini anlatan Çebi, "Son zamanlarda siyasi anlamda fazla polemik oluyor. Biz spor kulübüyüz, çıkacağız görevimizi yerine getireceğiz. Spor kardeşlik demektir. Kardeşliğimizin ne kadar önemli olduğunu, futbolun kardeşlik olduğunu, PAOK'un da siyah-beyaz olduğunu, kartal amblemi taşıdığını, bunlarla birleştiğimizi, bunları paylaştığımızı ifade eden mektubu da bugün PAOK başkanına göndereceğiz." diye konuştu.
Gerilimlerle Beşiktaş üzerinde baskı oluşturulmaya çalışıldığını vurgulayan Çebi, "Biz cesuruz bize bir şey olmaz. Biz efendi efendi gibi çıkar oynarız. 11 kişiyiz ama arkamızda çok var. 11 kişi gider görevimizi yaparız. Bize bir şey olursa arkamızda daha çok var. Hallederler, bize bir şey kalmaz." ifadelerini kullandı.
'BEŞİKTAŞ BU VİRAJI RAHAT DÖNECEKTİR'
Yorgun bir süreçten geçtiklerine dikkati çeken Çebi, "Kovidin getirdiği, mali durumun getirdiği, taraftarın olmamamasının getirdiği, transfer limitlerinin önümüze koyulan sınırlamanın getirdiği büyük zorluklar içindeyiz. En güzel şey kampanyada verilen destek. Beşiktaş bu virajı çok rahat dönececektir. Emin ellerdeyiz." dedi. Gençlik ve Spor Bakanlığının katkılarıyla PAOK maçının şifresiz kanala alındığını hatırlatan Çebi, "Hükümetin ve devletin arkamızda olduğunu net şekilde görüyorum. Kendilerine teşekkür ediyorum. Birlik ve beraberlik çok önemli. Bakanınız, başkanınız, futbolcularınız, taraftarlarınız, kurul üyeleriniz hepsi beraber olunca her şey kolay olur. Emin olun gelecekte Beşiktaş'a güzel şeyler teslim edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.
SEÇİM İDDİALARINI YALANLADI
"Bırakmam Seni" kampanyasının manevi tarafını daha çok önemsediklerini kaydeden Çebi, "Kampanya manevi birliğimizin, beraberliğimizin de gündeme gelmesini ve bunların tekrar yeşermesini sağlayacaktı. Bunu başardık. Rakamdan ziyade bu bizim için çok önemliydi. Birlik beraberlik içinde olduğumuzu herkese gösterdik." şeklinde konuştu. Çebi, mevcut yönetim kurulundan memnun olmadığı ve yöneticilerin değişimi için seçime gideceği yönündeki söylemleri de yalanladı. Beşiktaş'ın 2020 yılı 2. olağan divan kurulu toplantısı, divan kurulu başkanı Tevfik Yamantürk'ün konuşmasıyla tamamlandı.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!