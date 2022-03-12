Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi Galatasaray derbisi öncesi açıklamalarda bulundu. TFF'nin aldığı 13 hakemin Süper Lig görev listesinden alınma kararını değerlendiren Çebi, "Kararın sonuçlarını görmek lazım. Bütün kulüpler, hakemlerden rahatsızdı dolayısıyla karar yanlıştır diyemeyiz" dedi. Galatasaray'ın derbinin ertelenmesi talebine yanıt veren Çebi "Ertelemeye sıcak bakmıyoruz, bu sadece spekülasyon doğurur. Yönetmelikte erteleme şartları bellidir, zemin uygunsa maç oynanır. Galatasaray dilerse derbi ya da Barcelona maçını bizim stadımızda oynayabilir kapılarımız açık" ifadelerini kullandı. Çebi'nin açıklamaları şöyle:
"Hakem kararının sonuçlarını birkaç ay içinde göreceğiz. Umuyorum ki devam edecek hakemler, TFF ve kulüpleri daha zor durumda bırakmayacak şekilde maçlarını yönetirler. Beklentim ve temennim budur."
"TFF bizim üst kurulumuzdur. Kararın sonucunu bekleyip görmek lazım. TFF'nin kararı yanlıştır diyememeyiz, bütün kulüpler hakemlerden rahatsızdı. Umarım devam edecek hakemler, TFF ve kulüpleri zor durumda bırakmayacak şekilde maçlarını yönetmeye devam ederler"
"KARARIN ZAMANLAMASINI YORUMLAMAYI DOĞRU BULMUYORUM"
"TFF'nin verdiği kararın yanlış olduğunu söylemek kulüpler için doğru değildir çünkü kulüplerin tamamı hakemlerden şikayetçi. Kulüplerimiz zamanlama olarak bunun yanlış olduğunu söylemişlerdir ama ben buna katılmıyorum, sonuçları görmeden yorumu doğru bulmuyorum"
"TFF İLE GÖRÜŞ ALIŞVERİŞİMİZ OLMAMIŞTIR"
"Daha genç hakemlere yer verilmesi talebim belki böyle bir algı yaratmış olabilir ama bu doğru değil, Beşiktaş olarak TFF'yle alınan son kararla ilgili herhangi bir görüş alışverişimiz olmamıştır"
GALATASARAY'IN ERTELEME TALEBİNE YANIT
"Derbinin ertelenmesiyle ilgili bir TFF'den de Galatasaray'dan da bize ulaşan bir talep bulunmamaktadır. Maçların ertelenmesiyle ilgili şartlar nettir. Kulüplerin oynadıkları maçlara, havanın şekline göre değişmez. Hava şartları uygunsa, maç oynanır."
"Ülke puanına sadece Galatasaray katkı vermedi. Konu sadece sahanın oynanabilir durumda olmasıysa, bizim sahamız müsait. İsterlerse Olimpiyat da oynarız. İsterlerse Barcelona maçını bizim sahamızda oynasınlar. Galatasaray stat bulur, bu yüzden maç ertelenmez"
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