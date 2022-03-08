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Beşiktaş - Başakşehir maçı yazar yorumları

Süper Lig'in 28. haftasında Beşiktaş, Başakşehir ile 2-2 berabere kaldı. Spor yazarları, Beşiktaş - Başakşehir maçını yorumladı

08.03.2022 - 09:44 | Güncelleme: FUTBOL

  • ATTİLA GÖKÇE

    Son bir dakika içinde atılan gol, sadece Beşiktaş savunmasının değil, Önder hocanın da büyük gafı olarak kayıt altına alınmalı. Beşiktaş elbette maçı kazanmak istiyor, olağanüstü efor sarf ediyordu. Trezeguet ve Güven’in, Kenan’ın gayretleri takdire değerdi. Beşiktaş’ta oyunun lideri Atiba’ydı… Sorumluluktan kaçmadı. İstek ve enerjiyle oyunun sahibi olmaya çalışıyordu... Savunmanın önünde savaştı, forvetin içine girip atak düzenledi. Koştu, çırpındı… Yerine göre arkadaşlarını sakinleştirdi ya da ateşledi. 

     

  • Maçı 2-2’ye bağlayan golün sahibi Kenan Karaman… O kadar görünmez işler üstleniyor ki gol atamadığı için kimse onu beğenmiyor. Direk asistiyle (!) dün attığı gol emeğinin ödülü oldu. Maç berabere bitti ama kazanan Başakşehir… Beşiktaş’ın iki puan önündeydiler, mesafeyi korudular. Az şey mi? Ey kadınlar size minnet borcumuz var... Saygı, sevgi ve en iyi dileklerle size gönül çiçeklerini sunuyoruz...

  • GÜNTEKİN ONAY

    Beşiktaş’ın bu sezon artık klasikleşen, kronikleşmiş çok fazla pozisyon üretip 2 kez kalesine gelen rakipten gol veya goller yemesi senaryosuyla oynanan bir maç daha izledik. Tabii bu durumda Vida ve Josef gibi iki deneyimli ve defansif gücü yüksek oyuncunun eksikliği de önemli bir etken. Bu kadar iştah, tempo baskı ve pozisyon üreten siyah beyazlıların kalesine Başakşehir gibi güçlü ve kaliteli bir takım sadece 2 isabetli şut atabildi. Ben bu yazıyı yazarken ve kronometreler 80’inci dakikayı gösterirken ikinci yarıdaki istatistik hala ‘0’ şut idi. Bu Beşiktaş açısından değerli. 

  • Atiba’nın önderliğinde, Can’ın dinamizmi, Alex’in yüksek teknik kalitesi ve ön bölgede de Güven ve Kenan’ın bitmek tükenmek bilmeyen baskısıyla Başakşehir’i çıkartmayan siyah beyazlılar, belirgin bir şekilde üstün oynadığı bir başka maçı daha kazanamadı. Önder Karaveli’nin devrenin sonunda değişiklik kağıdı 4’üncü hakeme verilmesine rağmen Necip’i oyuna sokmaması ve 10 kişiyken yenilen golde ciddi bir acemilik var. Ayrıca %94 pas isabetiyle oynayan, topu rakip ceza alanına taşıyan ve iyi futbol oynayan bağlantı oyuncusu Alex Teixeira’yı oyundan çıkartması da kanımca hatalıydı. Bir teknik adam, o dakikaya kadar tek kale oynayan bir takımın ayarlarıyla neden oynamak gereği duyar ki? Lakin Güven de sezonun maçını oynarken çıktı.

  • ALİ GÜLTİKEN

    Beşiktaş adına yine yazık diyebileceğimiz maçlardan bir tanesi daha geride kaldı. Bakıyoruz, oyun coşkusu var, oynama isteği var, kazanma arzusu üst seviyede ama bunlar galibiyet olarak sonuca yansımıyor. Maçın tamamına yakın bölümünü Beşiktaş kontrol etti. Başakşehir'in yarı sahasından çıkmadan oynamayı düşündü ki bunda da başarılı oldu. İkinci yarı Başakşehir'in, Beşiktaş kalesinde bir tane pozisyonu dahi yok. Bu görüntü aslında oyunun nasıl oynandığını gösteriyor. 

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