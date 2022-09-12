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Beşiktaş Başakşehir maçı saat kaçta, ne zaman? Beşiktaş Başakşehir bilet fiyatları ne kadar? Beşiktaş Başakşehir maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Beşiktaş Başakşehir maçı hangi kanalda yayınlanacak? Beşiktaş Başakşehir maçı saat kaçta, ne zaman?

Süper Lig'in 6. haftasına lider giren Beşiktaş, haftanın kapanış gününde evinde en yakın takipçilerinden Başakşehir'i konuk etmeye hazırlanıyor. Çekişmeli bir mücadeleye sahne olması beklenen Beşiktaş Başakşehir maçı ile ilgili bilgileri bir araya getirdik. İşte, detaylar...

12.09.2022 - 12:06 | Güncelleme: ABONE OL

  • Beşiktaş Başakşehir maçı için heyecanlı bekleyiş başladı. Ligin 6. haftasının kapanış maçlarından ilkine sahne olacak zorlu mücadele öncesi her iki takım da hazırlıklarını tamamladı ve maç saatini beklemeye başladı. Peki, gözlerin çevrildiği Beşiktaş Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

  • BEŞİKTAŞ BAŞAKŞEHİR MAÇI SAAT KAÇTA?

    Beşiktaş Başakşehir maçı bu akşam saat 19:00'da başlayacak.

  • BEŞİKTAŞ BAŞAKŞEHİR MAÇI HANGİ KANALDA?

    Beşiktaş Başakşehir maçı beIN Sports HD1'den canlı yayınlanacak.

  • BEŞİKTAŞ BAŞAKŞEHİR MAÇI MUHTEMEL 11'LER

    Beşiktaş: Emre Bilgin, Rosier, Necip, Saiss, Masuaku, Salih, Gedson, Dele Alli, Muleka, N'Koudou, Weghorst

    Başakşehir: Muhammet, Hasan Ali, Duarte, Touba, Ömer Ali; Biglia, Aleksic, Deniz; Traore, Okaka, Serdar

  • BEŞİKTAŞ BAŞAKŞEHİR MAÇI BİLET FİYATLARI

    Beşiktaş Yönetimi, Başakşehir'le oynayacakları maçın biletlerini PassoLig sistemi üzerinden satışa sundu. Fiyatlar şu şekilde:

    LOCA 162: 4.000 TL

    100 VIP: 2.350 TL

    101-126 VIP: 1.950 TL

    1. Kategori: 790 TL

    2. Kategori: 720 TL

    3. Kategori: 580 TL

    4. Kategori: 510 TL

    5. Kategori: 470 TL

    6. Kategori: 380 TL

    7. Kategori: 190 TL

    8. Kategori: 180 TL

    DOĞU ÜST TÜM BLOKLAR: 430 TL

    KUZEY ÜST TÜM BLOKLAR: 180 TL

    Misafir: 180 TL

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