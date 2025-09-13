Habertürk
        Beşiktaş, Başakşehir'i ağırlayacak

        Beşiktaş, Başakşehir'i ağırlayacak

        Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında bu akşam RAMS Başakşehir'i konuk edecek. Süper Lig'de oynadığı 2 karşılaşmada birer galibiyet ve yenilgi yaşayan siyah-beyazlılar, Sergen Yalçın yönetiminde kazanarak çıkışa geçmenin planlarını yapıyor

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 13.09.2025 - 14:22 Güncelleme: 13.09.2025 - 14:22
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında bu akşam RAMS Başakşehir'i konuk edecek. Tüpraş Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak karşılaşmada hakem Alper Akarsu düdük çalacak.

          Süper Lig'de oynadığı 2 karşılaşmada birer galibiyet ve yenilgi yaşayan siyah-beyazlılar, Sergen Yalçın yönetiminde kazanarak çıkışa geçmenin planlarını yapıyor.

          Ligde 2 maçı eksik Beşiktaş, 3 puan ve averajla 11. sırada yer alıyor.

          RAMS Başakşehir ise ligde çıktığı 2 müsabakada da rakipleriyle eşitliği bozamadı. Avrupa kupalarına veda eden ve ligde iki maçta da puan kayıpları yaşayan turuncu-lacivertliler, hafta içerisinde teknik direktör Çağdaş Atan ile yollarını ayırdı.

          Başakşehir, teknik direktörlük görevi için Nuri Şahin ile prensipte anlaşıldığını açıkladı.

        • 2

          SERGEN YALÇIN DOLMABAHÇE'DE

          Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, 3 yıl 9 ay 17 gün sonra siyah-beyazlı takımın başında İstanbul'daki ilk maçına RAMS Başakşehir karşısında çıktı.

          Yalçın, son olarak 27 Kas 2021 tarihinde Giresunspor ile oynanan maçta Beşiktaş'ın başarısı için kulübede yer almıştı.

          Toplam 1386 gün sonra Dolmabahçe'ye siyah-beyazlı ekiple adım atan Sergen Yalçın, önceki dönemde Beşiktaş ile birer Süper Lig ve Türkiye Kupası şampiyonluğu yaşadı.

        • 3

          BEŞİKTAŞ MUHTEMEL 11'İ

          Mert, Gökhan, Djalo, Uduokhai, Jurasek, Demir Ege, Cerny, Orkun, Rafa, Toure, Abraham

        • 4

          BAŞAKŞEHİR MUHTEMEL 11'İ

          Volkan, Ebosele, Ba, Opoku, Operi, Berat, Yusuf, Kemen, Crespo, Fezullayev, Shomurodov

