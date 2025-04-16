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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Beşiktaş "Baba Hakkı"yı anıyor - Beşiktaş Haberleri

        Beşiktaş "Baba Hakkı"yı anıyor

        Beşiktaş futbol takımının efsane oyuncusu, teknik direktörü ve kulübün eski başkanı "Baba" lakaplı Hakkı Yeten, vefatının 36. yıl dönümünde anılıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.04.2025 - 11:25 Güncelleme: 16.04.2025 - 11:25
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        Beşiktaş "Baba Hakkı"yı anıyor!
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        Futbolculuğu, teknik direktörlüğü ve başkanlığı döneminde Beşiktaş'ın efsanesi haline gelen "Baba" lakaplı Hakkı Yeten, vefatının 36. yıl dönümünde unutulmadı.

        Siyah-beyazlı formayı 17 yıl giyen ve önemli zaferlere imza atan "Baba Hakkı", takım üzerindeki etkisinin yanı sıra yetenekleriyle Beşiktaş ile Türk futbolunda büyük iz bırakmayı başardı.

        Beşiktaş formasını 1931-1948 yıllarında 439 karşılaşmada giyen "Baba Hakkı", 382 gol kaydetti. Yeten'in bu istatistiği Beşiktaş'ın tarihinde kırılamayan bir rekor olarak kaldı.

        Golcü kimliğinin yanında otoriter kişiliği ile de tanınan "Baba Hakkı", uzun yıllar siyah-beyazlı takımın kaptanlığını da yaptı.

        KARAGÜMRÜK'TEN BEŞİKTAŞ'A

        "Baba Hakkı", Osmanlı İmparatorluğu döneminde 3 Aralık 1910'da Selanik Vilayeti Vodina'da dünyaya geldi.

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        Osmanlı Subayı olan babası Mahmut Nedim Bey, 1912 yılında ailesini Vodina'dan İstanbul'a taşıyor. Henüz 2 yaşında İstanbul'un Beşiktaş ilçesine "merhaba" diyen Hakkı Yeten'in babası Mahmut Nedim Bey, 1914'te 1. Dünya Savaşı'nda şehit düşüyor.

        Bu dönemden sonra yaşam bağlarını futbolla güçlendiren Yeten, çok küçük yaşlarda başladığı bu spora Karagümrük ile adım attı.

        Maltepe, Halıcıoğlu ve Kuleli Askeri takımlarında da oynayan Hakkı Yeten, Beşiktaş Futbol Şubesinin kurucusu Şeref Bey (Ahmet Şerafettin Bey) tarafından Karagümrük'ten, siyah-beyazlı renklere kazandırıldı.

        Beşiktaş'ta büyük başarılara imza atan "Baba Hakkı"nın siyah-beyazlı formayla macerası 17 yıl sürdü.

        YAŞAMINI BEŞİKTAŞ'A ADADI

        Hakkı Yeten, siyah-beyazlı formayla 5'i üst üste olmak üzere 8 kez İstanbul Ligi, 3 İstanbul Şilt ve Kupası, 1 Tayyare Kupası, 1 İzmir Fuar Kupası, 3 Türkiye Ligi, 2 Başbakanlık Kupası, 1 Türkiye Futbol Şampiyonluğu Şilti ile 3 Özel Turnuva birinciliği kazanan kadroda yer aldı.

        Beşiktaş'ın önemli rakiplerinden Fenerbahçe'den de bir dönem transfer teklifi alan ancak siyah-beyazlı renklerden ayrılmayı düşünmeyen "Baba Hakkı", Premier Lig ekibi Arsenal'in Londra davetini de geri çevirerek hayatını Beşiktaş'a adadı.

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        Sadece siyah-beyazlı renklere gönül verenlerin değil, taraflı tarafsız herkesin saygısını kazanan ve iki dönem Beşiktaş'ın teknik direktörlüğünü yapan Hakkı Yeten, daha sonra Türkiye Futbol Federasyonunda asbaşkanlık görevini üstlendi.

        Beşiktaş Kulübünde de 3 dönem başkanlık yapan Hakkı Yeten, daha sonra yönetim kurulu tarafından onursal başkan seçildi.

        "Baba Hakkı", 16 Nisan 1989'da yaşamını yitirdi.

        İSTATİSTİKLERİNE ULAŞAN OLMADI

        Siyah-beyazlı kulübün, Fenerbahçe ve Galatasaray ile yaptığı rekabette, Beşiktaş adına en golcü isim de "Baba Hakkı" oldu.

        Sarı-lacivertli takıma karşı 58 maçta görev yapan Hakkı Yeten, 32 kez fileleri havalandırdı.

        "Baba Hakkı", sarı-kırmızılılara karşı ise 61 maçta 29 golle, Beşiktaş'ta en golcü futbolcu unvanını elinde bulunduruyor.

        Hakkı Yeten'in ulaşmış olduğu bu istatistiği, Fenerbahçe ve Galatasaray ile yıllardır oynanan karşılaşmalarda Beşiktaş adına geçen futbolcu olmadı.

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