        Haberler Spor Transfer Beşiktaş ayrılığı TFF'ye bildirdi: Amir Hadziahmetovic! - Futbol Haberleri

        Beşiktaş ayrılığı TFF'ye bildirdi: Amir Hadziahmetovic!

        Beşiktaş, Amir Hadziahmetovic'in Hull City'ye transferini TFF'ye bildirdi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.09.2025 - 13:56 Güncelleme: 01.09.2025 - 14:00
        Beşiktaş ayrılığı TFF'ye bildirdi!
        Beşiktaş'ta Amir Hadziahmetovic ile beklenen ayrılık gerçekleşti.

        Bosnalı orta saha oyuncusu, İngiltere'den Hull City'ye transfer oldu. Beşiktaş, Amir'in transferini TFF'ye bildirdi.

        Amir Hadziahmetovic, geçen sezonun ilk yarısını da Çaykur Rizespor'da kiralık olarak geçirmiş ve devre arasında Beşiktaş'a geri dönmüştü.

