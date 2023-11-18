Beşiktaş Ayos evinde mağlup oldu
Vodafone Sultanlar Ligi karşılaşmasında Beşiktaş Ayos evinde konuk ettiği Kuzeyboru'ya 3-2 mağlup oldu
Vodafone Sultanlar Ligi'nin 8. haftasında Beşiktaş Ayos sahasında ağırladığı Kuzeyboru'ya 3-2 mağlup oldu.
Salon: Burhan Felek Voleybol
Hakemler: Seçkin Yener, Mehmet Gül
Beşiktaş Ayos: Fulden Ural, Maglio, Çağla Akın, Celeste Plak, Bengisu Aygün, Brakocevic (Gizem Güreşen, Hilal Kocakara, Bahar Guidetti, Rossell, Demidova, Duru Aksu)
Kuzeyboru: Gamze Kılıç, Wilhite, Merve Atlıer, Gonzales, Begic, Büşra Kılıçlı (Sinem Bayazıt, Dilek Kınık, Tuğba İvegin Şenoğlu, Cemre Janset Erkul, Liray Akpınar, İrem Çor, Yaren Işık)
Setler: 18-25, 25-18, 22-25, 25-19, 11-15
Süre: 133 dakika (26, 30, 34, 25, 18)