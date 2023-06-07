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Beşiktaş, Atiba Hutchinson'a veda ediyor!

Beşiktaş'ta 10 yıldır forma giyen ve pek çok başarıyı yaşayan Atiba Hutchinson, Konyaspor maçıyla son kez sahaya çıkacak. Tecrübeli futbolcu, Dolmabahçe'ye özel bir programla veda edecek

Giriş: 07.06.2023 - 10:41 | Güncelleme: ABONE OL
Beşiktaş, Atiba Hutchinson'a veda ediyor!

Beşiktaş'ın yaşayan efsanesi Atiba Hutchinson bugün siyah-beyazlı formayı son kez giyecek. Siyah-beyazlı formayı 10 yıldır terleten 40 yaşındaki Kanadalı oyuncu hem Beşiktaş'a hem de yeşil sahalara veda edecek.

ÖZEL TİŞÖRTLE ÇIKACAKLAR

Beşiktaş Kulübü, Konyaspor maçında Atiba için bir veda organizasyonu düzenleyecek. Tüm takım ısınmaya Atiba tişörtleri ile çıkacak. Taraftarlar da Atiba'ya veda için özel bir hazırlık içerisinde...

10 YILDA 5 KUPA

2013 yılında Hollanda ekibi PSV'den bedelsiz olarak kadroya katılan Kanadalı futbolcu, 2015-2016, 2016-2017 ve 2020-2021 sezonlarında Süper Lig şampiyonluğu yaşadı. 2020-2021'de Ziraat Türkiye Kupası'nı kaldıran Atiba, 2022'de ise TFF Süper Kupa'yı müzeye taşıdı. Atiba, Beşiktaş'ta 334 resmi maça çıkarken 27 gole imza attı, 37 kez asist yaptı.

ÜMRANİYE'DE DÜN İLK VEDA

Beşiktaş Futbol Takımı'nda 10 yıldır forma giyen Atiba Hutchinson'a dün akşam veda organizasyonu yapıldı.

Organizasyona kulüp asbaşkanı Emre Kocadağ, Futbol AŞ Genel Müdürü ve Sportif Direktör Ceyhun Kazancı, teknik direktör Şenol Güneş, teknik ekip, futbolcular ile BJK Nevzat Demir Tesisleri personeli katıldı.

TEŞEKKÜR ETTİ

Takıma hitaben bir konuşma yapan Atiba Hutchinson, şu ifadeleri kullandı:

"Herkese çok teşekkür ederim. Bu kapıdan girdiğimden beri 10 sezon oldu. Buradaki herkesten çok fazla sevgi gördüm. Buradaki herkes burayı benim için özel kılmıştır. Kendimi burada hep evimde gibi hissettim. Şenol Güneş hocam beni her zaman destekledi, bunun için kendisine çok teşekkür ederim. 10 içinde yaşadığım her şey çok güzeldi. Şimdi veda etmem gerekiyor. Burası harika bir yer. Emre Kocadağ'a bana verdiği destek için minnettarım. Arkadaşlarımla üç şampiyonluk yaşadık. Her zaman beni ileri iten güç arkadaşlarım oldu. Bana verdikleri her şey için arkadaşlarıma minnettarım. Sahada her zaman her şeyimi vermeye çalıştım."

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