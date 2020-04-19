Beşiktaş, Nevzat Demir Tesislerinde hafta başı itibariyle sahaya iniyor. beIN SPORTS'un haberine göre siyah-beyazlılarda teknik direktör Sergen Yalçın, dörderli gruplar halinde futbolcuların bir araya gelmesine izin verdi. Beşiktaşlı futbolcular özel antrenörler eşliğinde çalışmalarını Ümraniye’de sürdürecekler.

Haberde siyah-beyazlılarda hafta içinde yapılacak idmanlarda oyuncuların güç ve koordinasyon çalışmalarıyla futbolcuların zinde tutulmasının amaçlandığı kaydedildi. Ayrıca Nevzat Demir Tesislerinde gerçekleştirilecek antrenmanlarda futbolcuların psikolojik anlamda da zinde tutulmasının hedeflendiği öğrenildi.

Öte yandan futbolcuların antrenman için bir araya geldiği anlarda tesislerde görev üstlenen profesyonel çalışanların Ümraniye’de yer almayacağı sadece Antrenör ve futbolcu grubunun faaliyet göstereceği bilgisine ulaşıldı.