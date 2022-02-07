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Beşiktaş - Antalyaspor yazar yorumları

Süper Lig'in 24. haftasında Beşiktaş, Antalyaspor ile 0-0 berabere kaldı. Spor yazarları karşılaşmayı değerlendirirken teknik direktör Önder Karaveli, eleştirilerin hedefindeydi...

07.02.2022 - 09:45 | Güncelleme: FUTBOL

  • GÜNTEKİN ONAY: Karaveli’nin yaptığı tüm değişiklikler hatalarını düzeltmek için... Bu kadar güçlü ve kaliteli bir kadro acemi bir teknik adamın elinde deneme-yanılma tahtasına dönüştü. Teknik adamlık oyuncuyu mutlu etme mesleği değil. Galibiyete 3 milyon lira verilen bir ligde Beşiktaş, Önder Karaveli ile ne yazık ki boşa vakit harcıyor.

  • GÜNTEKİN ONAY: Rahat kazanacağı maçlarda puanları hovardaca saçıyor. Maddi olarak da milyonlarca lira kaybediyor. Önder Karaveli iyi bir insan olabilir ama Beşiktaş’ın gerçek bir teknik adama ihtiyacı var. [HÜRRİYET]

  • ALİ GÜLTİKEN: 'Kalemizde pozisyon vermeden bitirdik' diye bakarsanız işin pozitif yanı varmış diye düşünebilirsiniz. Ama evinde kazanamadığınız bir maçın sonrasında bu teselli olamaz. Beşiktaş'ın kulübesi sahadaki 11'le bir maç oynasa kulübe kazanırdı. Zaten Ghezzal, Larin, Güven, Josef ve Oğuzhan oyuna girdikten sonra da Beşiktaş biraz daha kıpırdadı. 

  • ALİ GÜLTİKEN: Burada oyunla ilgili Beşiktaş'ın yaptıklarının veya yapamadıklarının dışında yine maçta skoru etkileyen bir pozisyon var. Güven'in kafa vuruşunda kaleye giden topun rakibinin koluna çarpmasıyla ortaya çıkan durumu normal kabul etmek mümkün değil. Hadi orta hakem görmedi, VAR'ın artık direkt gol olacak bir pozisyona müdahil olmamasını da gerçekten anlamak mümkün değil. [SABAH]

  • ATTİLA GÖKÇE: Önder Hoca, verimsiz ve gereksiz denemesiyle 63 dakikayı bozuk para gibi harcadı… Can Bozdoğan-Larin, Emirhan-Ghezzal değişiklikleriyle takım geç de olsa kendini buldu ama golü bir türlü bulamadı. Sonradan Necip-Josef, Teixeira-Oğuzhan değişiklikleri Beşiktaş’a daha net gol fırsatları getirdi. Hele Batshuayi ve Larin’in kaçırdıkları unutulacak gibi değildi… 

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