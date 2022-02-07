FEYYAZ UÇAR: Sergen Yalçın, bu kadroyla başarısız oldu ve gitti. Bu kadro çok daha başarılı olabilecek bir kadro. Beşiktaş kimsenin oyuncağı değil. Görevde olanların biraz daha dikkatli olması lazım. Bu kadroyla çok daha iyi oynanmalı. Transfer için bu masraf yapılıyorsa, Beşiktaş taraftarının hakkı iyi oyuncuları izlemektir. Hedef, maç kazanmaktır değil mi? Bunun için sahaya en güçlü kadroyla çıkarsınız."