Süper Lig'in 2. haftasında Beşiktaş'la deplasmanda karşılaşacak olan Antalyaspor'un dün gerçekleştirdiği koronavirüs testleri gündeme oturmuştu. Kırmızı-beyazlı ekip, Beşiktaş maçı öncesi özel laboratuvara yaptırılan ve tutarsız sonuçlar alındığı bildirilen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testlerinin ardından dün akşam saatlerinde Antalya İl Sağlık Müdürlüğü ekibince gerçekleştirilen testlerin sonuçlarını beklemişti. Akdeniz temsilcisi, 1 futbolcu ile 1 kulüp personelinde Kovid-19'a rastlandığının açıklanması üzerine izolasyonların ardından İstanbul'a gelmişti. Beşiktaş, Antalyaspor'dan bugün bir test daha yaptırılmasını ve masrafların siyah-beyazlılar tarafından karşılaşanacağını isterken konuya dair Antalyaspor ve Beşiktaş'tan açıklamalar geldi.
Maç öncesinde yayıncı kuruluşun sorularını yanıtlayan Antalyaspor Teknik Direktörü Tamer Tuna "Dün ile birlikte 20. testimiz oldu. Dün yaptırdığımız 3 test oldu. Şüpheli durum olduğu için tekrar test yaptırdık, konu bundan ibaret. Sonucu tam almadan direkt muhalefet ile bu noktadayız. Bu maça gelmek çok önemli değil. Ne oyuncularımızın ailelerin, ne bulunduğumuz alanlardaki insanların sağlığından önemli değil. Hiçbirinde bugüne kadar pozitif vakaya rastlanmadı. İnşallah sezon sonuna kadar rastlanmayacaktır. Beşiktaş'ta güzel zamanlar geçirdim, çok büyük camia. Burada test istiyorlar, inanın ki yapılabilir. Kulüpler arasında başka konulardan kaynaklanan sorunlar nedeniyle tereddüt edilebilir. 3 test olduk, ne oyuncularımızda ne ekipte vakaya rastlanmadı" ifadelerini kullandı.
"KEŞKE TEST YAPTIRILSAYDI"
Kovid-19 pozitif olması nedeniyle izole durumdaki Sergen Yalçın'ın yokluğunda takımın başında bulunan Murat Şahin de bir açıklama yaptı ve şunları kaydetti:
"Antalyaspor'da şu ana kadar ilk defa olan bir durum yaşandı. Değişikti. Kulüpler gerekli açıklamaları yaptı. İnsan sağlığıyla ilgili bir durumdu. Ekstra test istendi. Keşke yapılsaydı. Biz de burada 45-50 kişilik bir grubuz. Bizim de maçlarımız olacak ileride, onların da var. Aileler var. Sağlık konusunda kendimizi garantiye almak istedik. Sonuçta, bu süreçte bu maçları bu şekilde oynamak zorundayız"
"Sergen Hoca ile sürekli telefondayız. Kendisi gayet iyi. TFF'nin prosedürleri var, hoca ona uyuyor. İnşallah en kısa sürede negatife dönüp aramıza döner."
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