Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Galatasaray
        GS
        29
        Fenerbahçe
        FB
        25
        Trabzonspor
        TS
        24
        Samsunspor
        SAMS
        20
        Göztepe
        GÖZ
        19
        Gaziantep FK
        GFK
        18
        Beşiktaş
        BJK
        17
        Tümosan Konyaspor
        KON
        14
        Corendon Alanyaspor
        ALNY
        14
        Rams Başakşehir
        İBFK
        13
        Çaykur Rizespor
        ÇRZ
        13
        Hesap.com Antalyaspor
        ANT
        13
        Kocaelispor
        KOC
        11
        Kasımpaşa
        KSM
        10
        Zecorner Kayserispor
        KYS
        9
        Gençlerbirliği
        GB
        8
        ikas Eyüpspor
        EYP
        8
        Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük
        FKGK
        4
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Beşiktaş, Antalyaspor deplasmanında 3 puan peşinde - Beşiktaş Haberleri

        Beşiktaş, Antalyaspor deplasmanında 3 puan peşinde

        Süper Lig'de son olarak derbi maçta Fenerbahçe'ye 3-2 mağlup olan Beşiktaş, 12. hafta mücadelesinde yarın Antalyaspor'a konuk olacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.11.2025 - 10:22 Güncelleme: 07.11.2025 - 10:22
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sergen Yalçın'sız Kartal, Antalya deplasmanında
        ABONE OL
        ABONE OL

        Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında yarın deplasmanda Hesap.com Antalyaspor ile karşı karşıya gelecek.

        Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda oynanacak maçta ilk düdük saat 20.00'de çalacak. Mücadeleyi hakem Cihan Aydın yönetecek.

        Süper Ligde oynadığı 11 maçta 5 galibiyet, 2 beraberlik, 4 mağlubiyet yaşayan Beşiktaş, haftaya 17 puanla 7. sırada girdi.

        Ligde oynadığı son 5 maçta sadece 5 puan toplayan siyah-beyazlı futbol takımı, Antalya deplasmanında kazanarak yeniden çıkışa geçmeyi hedefliyor.

        SON 5 MAÇIN 4'ÜNDE ÖNE GEÇTİ, SKORU KORUYAMADI

        Beşiktaş, ligde oynadığı son 5 maçta 4 kez üstünlüğünü koruyamadı ve 10 puan kaybetti.

        REKLAM

        Sırasıyla Galatasaray, Gençlerbirliği, Kasımpaşa ve Fenerbahçe maçlarında skor üstünlüğünü eline alan siyah-beyazlılar, bu müsabakaların tamamında puan kaybetti.

        Galatasaray ile Kasımpaşa karşılaşmalarında öne geçmesine rağmen 1-1 beraberliklerle sahadan ayrılan Beşiktaş, Gençlerbirliği önünde 1-0 üstün duruma geçip 2-1, Fenerbahçe karşısında ise 2-0'lık avantajına rağmen 3-2 mağlup oldu.

        Siyah-beyazlılar, son 5 mücadelede sadece Konyaspor'u 2-0 yenmeyi başardı.

        EKSİKLER

        Fenerbahçe derbisinde kırmızı kart gören ve 2 maçtan men edilen Orkun Kökçü ile sarı kart cezalısı Emirhan Topçu, Antalyaspor maçında forma giyemeyecek.

        Tedavileri devam eden Rafa Silva ve Necip Uysal'ın yanı sıra annesinin rahatsızlığı sebebiyle Brezilya'da bulunan Gabriel Paulista dünkü antrenmanda yer almazken, bu oyuncuların kadroda olup olmayacağına teknik heyet karar verecek.

        SERGEN YALÇIN KULÜBEDE OLAMAYACAK

        Siyah-beyazlı takımda teknik direktör Sergen Yalçın, cezası nedeniyle Antalyaspor karşısında takımının başında yer alamayacak.

        REKLAM

        Fenerbahçe derbisinin ilk yarısında kırmızı kartla tribüne gönderilen 53 yaşındaki teknik direktör, Antalya deplasmanında kulübede görev yapamayacak.

        Beşiktaş'ta yardımcı antrenör Murat Kaytaz'ın mücadelede Sergen Yalçın'ın yerine yedek kulübesinde siyah-beyazlı takıma taktik vermesi bekleniyor.

        UDUOKHAI CEZA SINIRINDA

        Beşiktaş'ta ligde üç sarı kartı bulunan savunma oyuncusu Felix Uduokhai, ceza sınırında yer alıyor.

        Süper Lig'de Corendon Alanyaspor, RAMS Başakşehir ve Galatasaray maçlarında sarı kartla uyarılanUduokhai, Antalyaspor karşısında da sarı kart görmesi halinde 13. haftada Samsunspor ile oynanacak müsabakada forma giyemeyecek.

        EROL BULUT'UN BEŞİKTAŞ'A KARŞI GALİBİYETİ YOK

        Antalyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut'un teknik adamlık kariyerinde Beşiktaş'a karşı galibiyeti bulunmuyor.

        Süper Lig'de Yeni Malatyaspor, Alanyaspor, Fenerbahçe ve Gaziantep FK'yi çalıştırdığı dönemde siyah-beyazlılara karşı 11 kez rakip olan Bulut, 4 beraberlik ve 7 yenilgi yaşadı.

        Erol Bulut, Beşiktaş ile son olarak Gaziantep FK'yi çalıştırdığı 2022-2023 sezonunda karşılaşmış ve mücadele 1-1'lik eşitlikle sona ermişti.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Bahis soruşturması! 21 kişi hakkında gözaltı kararı
        Bahis soruşturması! 21 kişi hakkında gözaltı kararı
        Sürücü, annesi ve yengesi ölmüştü... Katliam gibi kazada yürek yakan ayrıntı!
        Sürücü, annesi ve yengesi ölmüştü... Katliam gibi kazada yürek yakan ayrıntı!
        "Korkaklık, eyyam, skandal!"
        "Korkaklık, eyyam, skandal!"
        Resmi Gazete'de yayımlandı: AVM ve stadyumlara sığınak zorunluluğu
        Resmi Gazete'de yayımlandı: AVM ve stadyumlara sığınak zorunluluğu
        Başından vurulup öldü! Gözaltılar var... Evde silahlı çatışma!
        Başından vurulup öldü! Gözaltılar var... Evde silahlı çatışma!
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Bakanlıktan boyozcuya dev ceza
        Bakanlıktan boyozcuya dev ceza
        "Yapılandırma vergi uyumunu bozuyor"
        "Yapılandırma vergi uyumunu bozuyor"
        İşte ülke puanında son durum!
        İşte ülke puanında son durum!
        Pezeşkiyan: Tahran'ı boşaltmak zorunda kalacağız!
        Pezeşkiyan: Tahran'ı boşaltmak zorunda kalacağız!
        'Yavaş şehir' hareketi nedir? Türkiye’de hangi yerler dahil?
        'Yavaş şehir' hareketi nedir? Türkiye’de hangi yerler dahil?
        Bu şarkı 3 bin 400 yıldır çalıyor!
        Bu şarkı 3 bin 400 yıldır çalıyor!
        Fenerbahçe galibiyeti kaçırdı!
        Fenerbahçe galibiyeti kaçırdı!
        Ölümcül güzelliğin bilimsel mucizesi
        Ölümcül güzelliğin bilimsel mucizesi
        Samsunspor Avrupa'da doludizgin!
        Samsunspor Avrupa'da doludizgin!
        Bu bölgeler için sağanak yağmur uyarısı
        Bu bölgeler için sağanak yağmur uyarısı
        Yapay zekadan istihdama iyi haber
        Yapay zekadan istihdama iyi haber
        Trump: Gazze'de süreç çok iyi gidiyor
        Trump: Gazze'de süreç çok iyi gidiyor
        Tedesco'dan hakem ve penaltı sözleri!
        Tedesco'dan hakem ve penaltı sözleri!
        Güzellik yarışmasında skandal anlar
        Güzellik yarışmasında skandal anlar
        Habertürk Anasayfa