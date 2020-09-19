Süper Lig'in 2. haftasında Beşiktaş, Antalyaspor'u ağırlıyor. Ligin ilk haftasında zorlu Trabzonspor deplasmanından 3 puanla dönen Beşiktaş bu haftayı da kayıpsız atlatmak istiyor.

BEŞİKTAŞ: 0 - ANTALYASPOR: 0

(Karşılaşmada ilk yarı oynanıyor...)

STAT: Vodafone Park

SAAT: 19:00

HAKEM: Halil Umut Meler

YAYIN: BeIN Sports 1

BEŞİKTAŞ:Ersin, Necip, Vida, Welinton, Nsakala, Atiba, Dorukhan, Mensah, Hasic, Boyd, Larin

YEDEKLER: Utku, Montero, Umut, Güven, Erdoğan, Ljajic, Atakan, Kartal, Rıdvan, Lens

TEKNİK SORUMLU: Murat Şahin

ANTALYASPOR: Boffin, Eren, Doğukan, Nuri, Kudriashov, Fredy, Jahovic, Amilton, Bünyamin, Hakan, Veysel

YEDEKLER: Ferhat, Ersan, Sam, Podolski, Orgill, Mukairu, Ufuk, Harun, Imeri, Gökdeniz.

TEKNİKDİREKTÖR: Tamer Tuna

MAÇ ÖNCESİ KORONAVİRÜS KRİZİ

Antalyaspor'da dün 40 kişinin korona virüs testi pozitif çıkınca, takımın yolculuk planı iptal edilip tesislere dönülmüştü. Tekrar yapılan testler sonrasında 1 futbolcu ve 1 personelin testi pozitif çıktı. Beşiktaş, tutarsız sonuçlar nedeniyle Antalyaspor'un yeniden koronavirüs testine tabi tutulması için TFF'ye başvurdu. Ancak federasyon bu talebi geri çevirdi.

MAÇTAN NOTLAR

İki takım da sezonun ilk haftasını galibiyetle tamamladı. Beşiktaş, Trabzonspor deplasmanından 3-1'lik galibiyetle dönerken, Antalyaspor evinde Gençlerbirliği'ni 2-0 yendi.

OĞUZHAN YOK

Beşiktaş'ta Trabzonspor ile oynanan sezonun ilk maçında sakatlanarak oyundan çıkan ve tedavisi süren Oğuzhan Özyakup'un bu maçta görev alamayacak. Tecrübeli futboolcu maç kadrosunda yer almıyor.

SERGEN YALÇIN YİNE YOK

Siyah-beyazlı ekipte yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktığı için Trabzonspor maçında takımının başında yer alamayan teknik direktör Sergen Yalçın, karantina süresi devam ettiği için oynanacak mücadelede de kulübede olmayacak.

Yalçın'ın yokluğunda geçen hafta olduğu gibi yardımcı antrenör Murat Şahin, Beşiktaş'ı kenardan yönetecek.

49. MAÇ

Beşiktaş ile Fraport TAV Antalyaspor, Süper Lig'de 49. kez karşı karşıya geliyor.

İki takım arasında ligdeki rekabet, 11 Eylül 1982'de İstanbul'da yapılan ve Beşiktaş'ın 6-0 üstünlüğüyle sonuçlanan maçla başladı. O tarihten bu yana yapılan 48 lig karşılaşmasının 33'ünü Beşiktaş, 6'sını Antalyaspor kazandı, 9 müsabakada da taraflar birbirlerine üstünlük kuramadı.

Siyah-beyazlıların attığı 105 gole karşılık, kırmızı-beyazlılar 43 gol kaydetti.

Geçen sezonun ikinci yarısında iki takım arasında İstanbul'da oynanan karşılaşmayı Fraport TAV Antalyaspor 2-1 kazanmıştı. Siyah-beyazlı ekip ise deplasmandaki mücadelede rakibine 2-1 üstünlük kurmuştu.

İSTANBUL'DAKİ SON 2 MAÇI ANTALYASPOR KAZANDI

İki takım arasında İstanbul'da oynanan son iki maçı Fraport Antalyaspor kazandı.

Akdeniz temsilcisi 2018-2019 sezonunda Vodafone Park'ta oynanan karşılaşmadan 3-2 galip ayrılırken, Süper Lig'de Beşiktaş'a bu statta ilk yenilgisini yaşatan takım olmuştu.

Antalyaspor, geçen sezon ise rakibine 2-1 üstünlük kurdu.

Beşiktaş, evindeki maçlarda rakibini son olarak 2017-2018 sezonunda 2-0 mağlup etmişti.

BEŞİKTAŞ EVİNDE AÇIK ARA ÜSTÜN

Beşiktaş, evinde Antalyaspor'a son 2 maçta yenilse de rakibine İstanbul'daki karşılaşmalarda büyük üstünlük kurmayı başardı.

Siyah-beyazlılar, Akdeniz temsilcisiyle, birini cezası sebebiyle Eskişehir'de yaptığı iç sahadaki 24 karşılaşmanın 18'inde sahadan galibiyetle ayrılırken, 3 kez rakibine yenildi, 3 defa da berabere kaldı.

Beşiktaş, iç sahadaki maçlarda kırmızı-beyazlıların filelerini 49 kez havalandırırken, kalesinde 12 gol gördü.