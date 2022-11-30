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Beşiktaş, altyapısından 4 futbolcuyla profesyonel sözleşme imzaladı

Beşiktaş Kulübü, futbol altyapısında forma giyen Burak Selver Yıldız, Emir Yaşar, Mustafa Erhan Hekimoğlu ve Enes Cinemre ile profesyonel sözleşme imzaladı.

Giriş: 30.11.2022 - 16:30 | Güncelleme: ABONE OL
Beşiktaş, altyapısından 4 futbolcuyla profesyonel sözleşme imzaladı

Kulüpten yapılan açıklamada, Beşiktaş Futbol Akademi bünyesinde bulunan 15 yaşındaki isimlerden hücum oyuncusu Mustafa Erhan ile orta saha oyuncusu Enes, 16 yaşındaki kaleci Emir ve 18 yaşındaki savunma oyuncusu Burak Selver'in, imzalanan sözleşmelerle 2025-2026 sezonu sonuna kadar siyah-beyazlı formayı giyeceği belirtildi.

Açıklamada, "Futbol akademimizden yetişen, gelecekte Beşiktaş'ımıza ve Türk futboluna önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız; Burak Selver Yıldız, Emir Yaşar, Mustafa Erhan Hekimoğlu ve Enes Cinemre'ye yeni dönemde başarılar dileriz." ifadesine yer verildi.

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