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Beşiktaş - Altay maçı yazar yorumları

Beşiktaş, Süper Lig'in 26. haftasında ağırladığı Altay'ı Vida'nın golüyle 1-0 mağlup etti ve üç maç aradan sonra galibiyete uzandı. Spor yazarları, Beşiktaş - Altay maçını yorumladı

20.02.2022 - 11:02 | Güncelleme: FUTBOL

  • ERMAN TOROĞLU

    Skor 1-0'ken maçın 2. devresinde oynanan futbol ve kaçan pozisyonlara göre Beşiktaş şanssızdı. Sorarsanız çok mu iyi oynadılar. Hayır fakat rakibi Altay zaten çok kötüydü. Son 10 dakikada can havliyle hücum ettiler. Bir şeyler denemeye çalıştılar. 

  • Ama şunu net söyleyebiliriz ki; ne Beşiktaş ne de Altay sahada iyi bir performans ortaya koydu. Yorum yapmak için zorluyorsunuz kendinizi ama maalesef fazla cümle kurma şansımız yok. Maç bitiyor, Beşiktaş'ın teknik direktörü öyle bir oh çekiyor ki sanki final maçı kazanmış gibi.

     

  • AHMET ÇAKAR

    Beşiktaş tarihi bir fark yakalayacağı maçı az kalsın kazanamıyordu. Kaçan gollere baktığımızda komedi görünüyor. Son vuruşlar kötü, bazen art arda gelen direkler ama sonuçta Beşiktaş son saniyelere 1-0 önde girmişti ki direkten döndü. 

  • Yalnız şunu söyleyeyim, formda bir Ghezzal bu ülkenin en önemli çilingiri. Çok önemli asistler yaptı ama değerlendiremediler. Kenan Karaman iyi niyetli, çok da koştu, istekliydi ama şanssız. Gelelim Güven'e… Vahşi bir at gibi. Çok önemli özellikleri var, çok da kuvvetli, sahada fazlasıyla geziyor ama zaman zaman amatör oyuncuların yapmayacağı zamanlama hataları yapıyor.

  • GÜNTEKİN ONAY

    İkinci yarıda daha baskılı görünen Beşiktaş, Kenan ve Güven’in final bölgesindeki beceri eksikliğini hissetmeye devam etti. Bu tabloda siyah beyazlılar, golü Alex Teixeira’nın bireysel becerisi veya duran toptan bulacaktı. Nitekim Vida’nın kornerle gelen golü Kartal’ı öne geçirdi. Bu golün sonrası Necip-Atiba değişikliği ile daha yüksek pas kalitesine ulaşan ve topun hızını artıran Beşiktaş, üst üste net pozisyonlar yakaladı. 2 kez direği, 2 kez de kaleci Lis’i geçemedi.

     

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