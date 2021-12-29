Beşiktaş - Altay maçı için artık geri sayım başladı. Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda oynanacak olan Beşiktaş - Altay maçı ile ilgili merak edilenleri bir araya getirdik...

BEŞİKTAŞ - ALTAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

30 Aralık Perşembe günü Vodafone Park'taki Beşiktaş - Altay karşılaşması saat 21.00'de başlayacak. Mücadeleyi hakem Ali Şansalan yönetecek. Karşılaşma A Spor'dan yayınlanacak.

BEŞİKTAŞ GEÇEN SEZONUN KUPA ŞAMPİYONU

Geçen sezon finalde Fraport TAV Antalyaspor'u 2-0 yenen Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanan takım oldu.

Son şampiyon Beşiktaş 5. turdan kupa mücadelesine başlayacak.

Siyah-beyazlı takım, Türkiye Kupası'nı 10 kez müzesine götürdü.

Beşiktaş'ın yarınki rakibi Altay ise kupanın 3. turunda Belediye Derincespor'u 5-1 yenerek 4. tura yükseldi. 4. turda da Manisa FK'ye 4-2 üstünlük kuran Altay, 5. turda mücadele etme hakkı elde etti.

Bu arada, Spor Toto Süper Lig'de iki takım arasında İzmir'de oynanan maçı Altay 2-1 kazanmıştı.