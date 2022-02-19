Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Altay'ı ağırlıyor. Ligde oynadığı 25 maçta 10 galibiyet, 8 beraberlik ve 7 yenilgiyle 38 puan toplayan siyah-beyazlı ekip, 8. sırada bulunuyor. Altay ise 6 galibiyet, 4 beraberlik, 15 yenilgiyle 22 puan elde edip, haftaya 19. sırada girdi.
BEŞİKTAŞ: Ersin, Kerem, Welinton, Vida, Umut, Necip, Josef, Ghezzal, Alex Teixeira, Kenan, Güven
YEDEKLER: Emre, Montero, Gökhan, Can, Atiba, Mehmet, Serdar, Emirhan İlkhan, Emirhan Delibaş
TEKNİK DİREKTÖR: Önder Karaveli
ALTAY: Lis, Cebrail, Björkander, İbrahim, Özgür, Thaciano, Kappel, Zeki, Pinares, Kazımcan, Deniz Kadah
YEDEKLER: Cihan, Anwar, Poko, Ceyhun, Eren, Bamba, Paixao, Martin Rodriguez, Naderi, Tolga
TEKNİK DİREKTÖR: Serkan Özbalta
SAAT: 19.00
HAKEM: Volkan Bayarslan
YAYIN: beIN SPORTS 1
STAT: Vodafone Park
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KARTAL ÜÇ MAÇTIR UÇAMIYOR
Beşiktaş, Süper Lig'in son 3 haftasında galibiyet almayı başaramadı. Ligde son olarak 22. haftada VavaCars Fatih Karagümrük'ü 1-0 mağlup eden siyah-beyazlı ekip; Öznur Kablo Yeni Malatyaspor ve Adana Demirspor'la 1-1, Fraport TAV Antalyaspor'la da 0-0 berabere kaldı.
BEŞ FUTBOLCU SAKAT, BATSHUAYI CEZALI
Siyah-beyazlı takımda 4 sarı kartı bulunan Michy Batshuayi cezası nedeniyle karşılaşmada forma giyemiyor. Batshuayi bu sezon Fenerbahçe, İttifak Holding Konyaspor, VavaCars Fatih Karagümrük ve Adana Demirspor maçlarında gördüğü sarı kartlarla cezalı duruma düşmüştü.
Siyah-beyazlılarda ayrıca Altay maçı öncesi beş oyuncunun sakatlığı bulunuyor. Beşiktaş'ta Valentin Rosier, Oğuzhan Özyakup, Rıdvan Yılmaz, Cyle Larin ve Miralem Pjanic'in yaşadıkları sakatlık nedeniyle karşılaşmada forma giyemiyor.
Siyah-beyazlı ekipte ayrıca sakat oyuncular Oğuzhan Özyakup, Larin ve Rıdvan Yılmaz sarı kart ceza sınırda bulunuyor.
83. RANDEVU
Beşiktaş ile Altay, bu kulvarda 83. kez rakip oluyor. İki takım arasında oynanan 82 karşılaşmada Beşiktaş 43 galibiyet alırken, Altay 16 kez rakibine üstünlük sağladı. Taraflar arasında oynanan 24 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı.
Ligin ilk yarısında oynanan maçta Altay, Beşiktaş'a evinde 2-1 üstünlük sağladı.
Altay'a 116 gol atan Beşiktaş, rakibinin 63 golüne engel olamadı.
BEŞİKTAŞ EVİNDE ÜSTÜN
Beşiktaş, evinde oynadığı 41 maçta rakibine büyük üstünlük kurdu.
Evinde Altay'ı 27 kez mağlup eden siyah-beyazlı ekip, 4 defa sahadan mağlup ayrıldı. Beşiktaş iç sahada rakibiyle 10 kez berabere kaldı.
İç sahada rakip fileleri 66 kez havalandıran Beşiktaş, kalesinde ise 23 gol gördü.
BEŞİKTAŞ'IN GOLLÜ GALİBİYETLERİ
Beşiktaş rakibine iki defa farklı skorla üstünlük kurdu.
1994-1995 sezonunda Altay'ı deplasmanda 8-2 yenen Beşiktaş, 1962-1963'te ise rakibine 6-2 üstünlük sağladı.
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