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STAT: Vodafone Park

HAKEM: Volkan Bayarslan

SAAT: 20:30

YAYIN: beIN Sports 2

ALANYASPOR: Marafona, Umut, Efecan, Efkan, Novais, Fatih, Candeias, Juanfran, Borja, Furkan, Tayfur

YEDEKLER: Serkan, Ahmet, Mevlja, Fer, Awaziem, Milunovic, Oğuz, Emirhan, Emre, Eduardo

TEKNİK DİREKTÖR: Francesco Farioli

BEŞİKTAŞ: Ersin, Welinton, Vida, Montero, Rosier, Josef, Can, Rıdvan, Ghezzal, Alex Teixeira, Batshuayi

YEDEKLER: Emre, Nkoudou, Atiba, Pjanic, Necip, Kenan, Serdar, Güven, Emirhan İlkhan, Umut

TEKNİK DİREKTÖR: Valerien Ismael

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Beşiktaş ile Aytemiz Alanyaspor karşı karşıya geliyor.

Valerien Ismael yönetminde ilk maçına Trabzonspor deplasmanında çıkan Beşiktaş, Karadeniz deplasmanından bir puanla dönmüştü. Oynanan futbolla taraftarlarını memnun eden siyah-beyazlı ekip, Fransız çalıştırıcıyla ilk kez kendi evinde sahnde...

4 MAÇTIR KAZANAMIYOR

Ligde son olarak deplasmanda Demir Grup Sivasspor'u mağlup eden Beşiktaş, bu müsabakadan sonra oynadığı dört maçı kazanamadı. Evinde Medipol Başakşehir ve Atakaş Hatayspor ile sırasıyla 2-2 ve 1-1'lik skorlarla berabere kalan Beşiktaş, deplasmanda iki derbi maça çıktı. Galatasaray'a 2-1 boyun eğen Kartal, Trabzonspor ile 1-1 berabere kaldı.

LİGİN EN ÇOK BERABERE KALAN TAKIMI

Geride kalan 31 haftada rakipleriyle 11 kez berabere kalan Beşiktaş, bu alanda ligin zirvesini Demir Grup Sivasspor ile paylaşıyor. Siyah-beyazlı ekip, ligin ikinci yarısında oynadığı 12 maçın 7'sinde rakipleriyle yenişemedi ancak bu maçlarda sadece bir mağlubiyet aldı.