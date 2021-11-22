Şampiyonlar Ligi'nde 2021-2022 sezonu heyecanı Beşiktaş Ajax maçıyla devam ediyor. Kendi saha ve seyircisi önünde maça çıkacak olan tesmilcimiz Beşiktaş'ta tek hedef 3 puan...

BEŞİKTAŞ AJAX MAÇI NE ZAMAN?

Şampiyonlar Ligi C Grubu 5. hafta mücadelesine sahne olacak Beşiktaş Beşiktaş Ajax maçı 24 Kasım günü 20:45'de başlayacak ve mücadele Exxen'den canlı yayınlanacak...

BEŞİKTAŞ MUHTEMEL 11

Ersin; Rosier, Wellington, Vida, Rıdvan Yılmaz; Josef, Pjanic, Salih Uçan, Ghezzal, Texeira, Batshuayi

Beşiktaş’ın 2021-22 sezonu Şampiyonlar Ligi fikstürü şöyle:

15 Eylül: Beşiktaş-Dortmund 1-2

28 Eylül: Ajax-Beşiktaş 2-0

19 Ekim: Beşiktaş 1-4 Sporting

3 Kasım: Sporting 4-0 Beşiktaş

24 Kasım: Beşiktaş-Ajax

7 Aralık: Dortmund-Beşiktaş