Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Yazarlar
        Tüm Haberler

        PUAN DURUMU

        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Beşiktaş'a yenilerden hayır yok! - BJK Haberleri - Beşiktaş Haberleri

        Beşiktaş'a yenilerden hayır yok!

        Trabzonspor'a yenilerek 24 maç aradan sonra kaybeden Beşiktaş'ta yeni transferlerden beklenen fayda bir türlü gelmedi. Siyah-beyazlılarda yeni transferlerin şimdiye kadar ki skor katkısı ise sadece 4 gol ve 2 asist oldu

        Oğuzhan Genç
        ogenc@haberturk.com
        Giriş: 20.09.2023 - 11:41 Güncelleme: 20.09.2023 - 11:41
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yenilerden hayır yok!
        ABONE OL
        ABONE OL

        Süper Lig'in 5. haftasında Trabzonspor'a deplasmanda 3-0 mağlup olan Beşiktaş'ta gözler Konferans Ligi'ndeki Club Brugge maçına çevrildi.

        Siyah-beyazlılar, Trabzonspor karşısında 24 maçlık yenilmezliğine de "elveda" derken Şenol Güneş yönetiminde yeni bir sayfa açmak için Belçika'da galibiyet arayacak.

        Son maçta sergilenen futbol eleştirilerin odağında yer alırken Beşiktaş'ın büyük umutlarla takıma katılan isimlerden beklenen katkının halen gelmemesi dikkat çekiyor.

        REKLAM

        Sezona Daniel Amartey, Jean Onana, Alex Oxlade-Chamberlain, Bahtiyar Zaynutdinov, Ante Rebic, Milot Rashica, Eric Bailly, Tayfur Bingöl, Emrecan Bulut ve son olarak Gökhan İnler takviyeleri ile giren Beşiktaş'ta bu isimlerin skora katkısı sadece 4 gol ve 2 asist olarak gerçekleşti.

        Takımın omurgası geçen sezon devre arasında yapılan transferlerle oluşmaya devam ederken Trabzonspor karşısında fırsat bulan isimler şansı iyi değerlendiremedi.

        İŞTE BEŞİKTAŞ'TA YENİLERİN PERFORMANSI:

        Daniel Amartey: 6 maç / 406 dakika / 1 gol

        Jean Onana: 6 maç / 109 dakika / 1 asist

        Alex Oxlade-Chamberlain: 4 maç / 98 dakika / -

        Bahtiyar Zaynutdinov: 4 maç / 95 dakika / 1 gol

        Ante Rebic: 7 maç / 180 dakika / -

        Milot Rashica: 5 maç / 261 dakika / 1 gol, 1 asist

        Eric Bailly: -

        Tayfur Bingöl: -

        Gökhan İnler: -

        Emrecan Bulut: -

        ÖNERİLEN VİDEO
        Haberi Hazırlayan: Oğuzhan Genç
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Meclis'e anti-drone, ziyaretçi kartlarına sınırlama
        Meclis'e anti-drone, ziyaretçi kartlarına sınırlama
        İş insanlarının tartışması cinayetle bitti!
        İş insanlarının tartışması cinayetle bitti!
        İklim vurdu, çayın tadı kaçtı!
        İklim vurdu, çayın tadı kaçtı!
        Cinsel suç mağduru çocuk sayısında ürküten artış!
        Cinsel suç mağduru çocuk sayısında ürküten artış!
        Uzmanlara göre 2023 bir milat o ilaç! Alzheimer’a yol açan sorunu ortadan kaldırıyor mu?
        Uzmanlara göre 2023 bir milat o ilaç! Alzheimer’a yol açan sorunu ortadan kaldırıyor mu?
        Cinayet anı kamerada! Haraç vermeyen esnafı öldürdü!
        Cinayet anı kamerada! Haraç vermeyen esnafı öldürdü!
        Karabağ'da antiterör operasyonu! Azerbaycan'dan "teslim olun" çağrısı
        Karabağ'da antiterör operasyonu! Azerbaycan'dan "teslim olun" çağrısı
        'Filenin Sultanları' seriye devam!
        'Filenin Sultanları' seriye devam!
        Yeni görüntüler ortaya çıktı
        Yeni görüntüler ortaya çıktı
        Kuntz veda toplantısında
        Kuntz veda toplantısında
        Antiterör operasyonunun ardından Ermenistan'da protesto
        Antiterör operasyonunun ardından Ermenistan'da protesto
        Libya’da 5 günün ardından...
        Libya’da 5 günün ardından...
        Aslan sahne alıyor
        Aslan sahne alıyor
        Ortalığı birbirine kattılar
        Ortalığı birbirine kattılar
        Yağma yok!
        Yağma yok!
        Alman SUV'da üçüncü perde!
        Alman SUV'da üçüncü perde!
        Krallar ve tanrılar ovası…
        Krallar ve tanrılar ovası…
        Oyuncu Merve Kayaalp neden hayatına son verdi? Babadan önemli açıklama!
        Oyuncu Merve Kayaalp neden hayatına son verdi? Babadan önemli açıklama!
        Trudeau'nun sözleri gerilim yarattı
        Trudeau'nun sözleri gerilim yarattı
        İşçi ücretini bankadan ödemek zorunlu
        İşçi ücretini bankadan ödemek zorunlu
        Habertürk Anasayfa