Beşiktaş'a yenilerden hayır yok!

Süper Lig'in 5. haftasında Trabzonspor'a deplasmanda 3-0 mağlup olan Beşiktaş'ta gözler Konferans Ligi'ndeki Club Brugge maçına çevrildi.

Siyah-beyazlılar, Trabzonspor karşısında 24 maçlık yenilmezliğine de "elveda" derken Şenol Güneş yönetiminde yeni bir sayfa açmak için Belçika'da galibiyet arayacak.

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Sezona Daniel Amartey, Jean Onana, Alex Oxlade-Chamberlain, Bahtiyar Zaynutdinov, Ante Rebic, Milot Rashica, Eric Bailly, Tayfur Bingöl, Emrecan Bulut ve son olarak Gökhan İnler takviyeleri ile giren Beşiktaş'ta bu isimlerin skora katkısı sadece 4 gol ve 2 asist olarak gerçekleşti.

Takımın omurgası geçen sezon devre arasında yapılan transferlerle oluşmaya devam ederken Trabzonspor karşısında fırsat bulan isimler şansı iyi değerlendiremedi.