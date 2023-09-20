Beşiktaş'a yenilerden hayır yok!
Trabzonspor'a yenilerek 24 maç aradan sonra kaybeden Beşiktaş'ta yeni transferlerden beklenen fayda bir türlü gelmedi. Siyah-beyazlılarda yeni transferlerin şimdiye kadar ki skor katkısı ise sadece 4 gol ve 2 asist oldu
Süper Lig'in 5. haftasında Trabzonspor'a deplasmanda 3-0 mağlup olan Beşiktaş'ta gözler Konferans Ligi'ndeki Club Brugge maçına çevrildi.
Siyah-beyazlılar, Trabzonspor karşısında 24 maçlık yenilmezliğine de "elveda" derken Şenol Güneş yönetiminde yeni bir sayfa açmak için Belçika'da galibiyet arayacak.
Son maçta sergilenen futbol eleştirilerin odağında yer alırken Beşiktaş'ın büyük umutlarla takıma katılan isimlerden beklenen katkının halen gelmemesi dikkat çekiyor.
Sezona Daniel Amartey, Jean Onana, Alex Oxlade-Chamberlain, Bahtiyar Zaynutdinov, Ante Rebic, Milot Rashica, Eric Bailly, Tayfur Bingöl, Emrecan Bulut ve son olarak Gökhan İnler takviyeleri ile giren Beşiktaş'ta bu isimlerin skora katkısı sadece 4 gol ve 2 asist olarak gerçekleşti.
Takımın omurgası geçen sezon devre arasında yapılan transferlerle oluşmaya devam ederken Trabzonspor karşısında fırsat bulan isimler şansı iyi değerlendiremedi.
İŞTE BEŞİKTAŞ'TA YENİLERİN PERFORMANSI:
Daniel Amartey: 6 maç / 406 dakika / 1 gol
Jean Onana: 6 maç / 109 dakika / 1 asist
Alex Oxlade-Chamberlain: 4 maç / 98 dakika / -
Bahtiyar Zaynutdinov: 4 maç / 95 dakika / 1 gol
Ante Rebic: 7 maç / 180 dakika / -
Milot Rashica: 5 maç / 261 dakika / 1 gol, 1 asist
Eric Bailly: -
Tayfur Bingöl: -
Gökhan İnler: -
Emrecan Bulut: -