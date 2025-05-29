Beşiktaş'a yeni yıldız adayı: Rayan

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, 18 yaşındaki Rayan için görüşmelere başladı.

Brezilya basınından Globo, Beşiktaş'ın genç oyuncunun kulübü Vasco Da Gama'ya 7 milyon euroluk teklif yaptığını duyurdu. Brezilya ekibi, potansiyeline inandığı genç oyuncusu için 15 milyon euroya yakın bir teklif gelmezse, ayrılık ihtimalinin olmadığını Beşiktaş'a iletti.

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Öte yandan Beşiktaş'ın, Rayan'ın bonservisinin bir kısmını bile almaya sıcak baktığı, taraflar arasında görüşmelerin sürdüğü belirtildi.

Santrfor, forvet arakası ve kanatlarda oynayabilen Rayan'ın Beşiktaş'ın yanı sıra birçok takımın radarında olduğu öne ifade edildi.

Brezilya U20 Takımı ile şampiyon olduktan sonra Vasco Da Gama'da 22 maça çıkan Rayan, 11 maça ilk 11'de başladı. Bu sürede 5 gol ve 1 asistlik performans sergiledi. Rayan geçen sezon ise 36 maçın 16'sında ilk 11 çıktı.