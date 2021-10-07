Beşiktaş'a Umtiti bombası!

İspanya La Liga devi Barcelona'da takımın maaş yükünün azaltılması için başlatılan seferberlik devam ediyor.Katalan ekibinde son olarak, Samuel Umtiti ile yolların ayrılması bekleniyor.

Barcelona'nın yaz aylarında da göndermeye çalıştığı fakat görüşülen kulüplerle bir anlaşma zemini sağlayamadığı Umtiti'yi devre arasında göndermek için baskı uyguladığı belirtildi.

Barcelona'nın ayrılması için baskı yaptığı Umtiti ise yaz transfer döneminde kiralık olarak gitmeyi kabul etmişti ve Nice, Lazio ve Pjanic'in de gittiği Beşiktaş'tan teklifler almıştı.

3 teklife de sıcak bakmayan oyuncu takımda kalmıştı. İspanyol basını, Beşiktaş'ın Umtiti için Ocak ayında Barcelona'nın kapısını yeniden çalacağını belirtti.

Fransız stoper, bu sezon Barcelona'da herhangi bir resmi maçta forma giymedi.