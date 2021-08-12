Transferde Beşiktaş'ın karşısına yine Atletico Mineiro çıktı!

Kartal'ın transferi için çabaladığı Diego Costa, Brezilya ekibine her an imza atabilir.

Brezilya basınına göre Diego Costa, kulüple anlaştı ve artık resmi açıklama bekleniyor.

Atletico Mineiro, kış transfer döneminde de yine Beşiktaş'ın istediği Hulk'u kadrosuna katmıştı.

Devre arasında Atletico Madrid ile sözleşmesi sona eren 32 yaşındaki Diego Costa, uzun süredir Beşiktaş'ın gündeminde yer alıyordu.