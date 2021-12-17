Beşiktaş'ta Fenerbahçe derbisi öncesinde Umut Meraş şoku yaşanıyor. Tecrübeli savunmacının, bugünkü antrenman yaşadığı çarpışma sonucunda burnunun kırıldığı açıklandı. Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Futbol A Takımımızın bugün gerçekleştirdiği antrenmanda yaşadığı çarpışma sonucunda burun kemiğinde kırık saptanan futbolcumuz Umut Meraş'ın tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır" ifadeleri kullanıldı.

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