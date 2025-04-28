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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Beşiktaş'a derbi öncesi iyi haber! - Beşiktaş Haberleri

        Beşiktaş'a derbi öncesi iyi haber!

        Beşiktaş, Süper Lig'in 33. haftasında Hatayspor'u 5-1 yendi. Siyah-Beyazlılar mücadeleyi kart görmeden tamamladı ve Fenerbahçe derbisi öncesi kimse cezalı duruma düşmedi. Hatayspor maçında sakatlanan Emirhan Topçu'nun durumunun ciddi olmadığı ve derbide oynayabileceği belirtildi.

        Giriş: 28.04.2025 - 10:06 Güncelleme: 28.04.2025 - 10:06
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        Beşiktaş'a derbi öncesi iyi haber!
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        Beşiktaş, Süper Lig'in 33. hafta maçında sahasında Hatayspor'u 5-1 mağlup etti.

        Karşılaşmada siyah beyazlı oyuncular karşılaşmayı kart görmeden tamamladı.

        Mücadele öncesinde sarı kart sınırında yer alan Mert Günok, Ersin Destanoğlu, Emirhan Topçu, Semih Kılıçsoy ve Ciro Immobile karşılaşmayı kart görmeden tamamladı.

        Bu gelişmeyle birlikte siyah-beyazlı ekipte, Süper Lig'in 34. haftasında deplasmanda oynanacak Fenerbahçe derbisi öncesi cezalı oyuncu bulunmuyor.

        Diğer yandan Hatayspor maçında sakatlanan Emirhan Topçu'nun da önemli bir sorunu bulunmuyor. Üst adalesinde ağrı hissedince kenara gelen 24 yaşındaki stoperin Fenerbahçe derbisinde forma giyebileceği bildirildi.

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