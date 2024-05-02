Beşiktaş'a Almanya'dan yıldız adayı: Yusuf Kabadayı...

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Siyah-beyazlıların, Schalke 04'te forma giyen Yusuf Kabadayı ile ilgilendiği aktarıldı.

Alman basınında yer alan habere göre; Beşiktaş, bonservisi Bayern Münih'te bulunan Yusuf Kabadayı'yı transfer gündemine aldı. Siyah-beyazlıların, Yusuf Kabadayı için harekete geçtiği belirtildi.

Schalke 04'te iyi bir performans gösteren Yusuf Kabadayı için Beşiktaş'ın transfer görüşmelerine başladığı kaydedildi. Schalke 04'ün Yusuf Kabadayı için yapılan anlaşmada 1 milyon euroluk satın alma opsiyonu maddesi yer aldığı vurgulandı.

20 yaşındaki kanat oyuncusu bu sezon Schalke 04'te 23 maça çıktı. Yusuf Kabadayı bu karşılaşmalarda 5 gol atma başarısı gösterdi.

Türk asıllı Alman futbolcunun Bayern Münih ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2025'te sona erecek. Yusuf Kabadayı'nın güncel piyasa değeri 900 bin euro. Yusuf Kabadayı, Almanya U20 Milli Takımı'nda 7 karşılaşmada süre aldı.