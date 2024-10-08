Beşiktaş: 87 - Hapoel Tel Aviv: 101 | MAÇ SONUCU
EuroCup A Grubu üçüncü maçında Beşiktaş, Sırbistan'da oynanan müsabakada Hapoel Tel Aviv'e 101-87'lik skorla mağlup oldu.
Beşiktaş, EuroCup A Grubu üçüncü maçında Sırbistan'da karşılaştığı Hapoel Tel Aviv'e 101-87'lik skorla mağlup oldu.
Belgrad’da seyircisiz oynanan mücadelenin en skorer isim Hapoel Tel Aviv’de 24 sayı üreten Johnathan Motley oldu. Bu sonucun ardından Beşiktaş ikinci mağlubiyetini alırken, İsrail temsilcisi ikinci galibiyetini elde etti.
Salon: Aleksandar Nikolic
Hakemler: Alberto Baena, Kristaps Konstantinovs, Thomas Bissuel
Beşiktaş: Kyle Alman 11, Derek Needham 17, Conor Morgan 5, Kerem Konan 9, Kelan Martin 10, Berk Uğurlu 4, Yiğit Arslan 5, Dustin Sleva 14, Emanuel Terry 12
Başantrenör: Dusan Alimpijevic
Hapoel Tel Aviv: Johnathan Motley 24, Bar Timor 15, Marcus Foster 16, Patrick Beverley 16, Ishmail Wainright 8, Joe Ragland 1, Brain Angola, Noam Yaacov 6, Tomer Ginat 11, Bruno Caboclo 4
Başantrenör: Stefanos Dedas
1. Periyot: 22-24 (Hapoel Tel Aviv lehine)
Devre: 41-54 (Hapoel Tel Aviv lehine)
3. Periyot: 62-81 (Hapoel Tel Aviv lehine)
4. Periyot: 87-101 (Hapoel Tel Aviv lehine)