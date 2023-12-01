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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Beşiktaş, 36 yıl sonra evindeki en ağır mağlubiyeti aldı - Beşiktaş Haberleri

        Beşiktaş, 36 yıl sonra evindeki en ağır mağlubiyeti aldı

        UEFA Avrupa Konferans Ligi grup aşamasında bu sezon taraftarlarına galibiyet sevinci yaşatamayan Beşiktaş, D Grubu'nun 5. haftasında da 3 puana ulaşamadı. Beşiktaş, 36 yıl sonra Avrupa kupalarında iç sahadaki en ağır yenilgisini aldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.12.2023 - 00:06 Güncelleme: 01.12.2023 - 00:06
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        36 yıl sonra evindeki en ağır mağlubiyet!
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        Bodo/Glimt mağlubiyetiyle Avrupa'ya veda eden Beşiktaş, Club Brugge ile oynadığı formalite maçında da Belçika ekibine 5-0 yenilerek Bodo/Glimt (2) ve Lugano maçlarının ardından bir mağlubiyet daha aldı. Beşiktaş bu yenilgiyle 5. haftayı son sırada tamamladı.

        ERKEN GOLLER SONUCU BELİRLEDİ

        Belçika ekibi maçın her iki yarısının başında attığı gollerle 3 puana ulaştı.

        Maçın 4. dakikasında Nielsen'in golüyle öne geçen Club Brugge, 14. dakikada da Thiago'nun golüyle ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı. İkinci yarının başlamasıyla birlikte fileleri aynı oyuncuyla bir kez daha havalandıran konuk ekip, 51. dakikada Onyedika'nın golüyle farkı 4'e çıkardı. 70 dakikada Skov Olsen ile bir gol daha bulan Club Brugge sahadan 5-0 üstünlükle ayrıldı.

        36 YIL SONRA TEKERRÜR

        Club Brugge'a 5-0 yenilen Beşiktaş, 36 yıl sonra Avrupa kupalarında iç sahadaki en ağır yenilgisini aldı.

        O zamanki ismiyle Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası'nda çeyrek finale yükselen siyah-beyazlı ekip, 1987 yılında Ukrayna ekibi Dinamo Kiev'i İzmir'de konuk ettiği maçtan 5-0 mağlup ayrılmıştı.

        Beşiktaş'a, 36 yıl sonra Avrupa Kupaları'ndaki en farklı mağlubiyeti yaşatan takım Club Brugge oldu. Bu mağlubiyet ayrıca İnönü Stadı yıkıldıktan sonra inşa edilen Tüpraş Stadı'nda Beşiktaş'ın en farklı yenilgisi olarak kayıtlara geçti.

        CLUB BRUGGE'E ÜÇÜNCÜ KEZ YENİLDİ

        Beşiktaş, Club Brugge ile oynadığı 5. maçta rakibine 3. kez yenildi.

        2006-2007'de UEFA Kupası'nda karşı karşıya geldiği Club Brugge'ü 2-1 yenen siyah-beyazlı ekip daha sonra oynadığı 4 maçta galibiyet elde edemedi.

        2014-2015'te UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda mavi-siyahlı takımla oynadığı iki maçı 2-1 ve 3-1'lik skorlarla kaybeden Beşiktaş, bu sezon Belçika'da oynanan ilk maçta rakibiyle 1-1 berabere kaldı.

        Siyah-beyazlılar bu akşamki tarihi mağlubiyetle birlikte Club Brugge'e üçüncü kez mağlup oldu.

        FUTBOLCULARA TEPKİ

        İkinci yarıda peş peşe gelen goller sonrasında Beşiktaşlı taraftarlar, oyunculara büyük tepki gösterdi.

        Üçüncü gol sonrasında bir süre kaleci Ersin Destanoğlu'nu yuhalayan taraftarlar, dördüncü gol sonrasında ise tezahüratlarla tepkilerini sürdürdü.

        Siyah-beyazlı taraftarlar, 65. dakikada yerini Semih Kılıçsoy'a bırakan Cenk Tosun'u da oyundan çıkarken yuhaladı.

        Maçın sona ermesinin ardından bazı Beşiktaşlı oyuncular tribünlere giderek taraftarlardan özür diledi.

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