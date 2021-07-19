Beşiktaş 3 gün izin yapacak

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Beşiktaşlı futbolcular, 20, 21 ve 22 Temmuz tarihlerini izinli geçirecek.

Siyah-beyazlı ekip 23 Temmuz'da saat 18.00'de yapacağı tek idmanla hazırlıklarına kaldığı yerden devam edecek.