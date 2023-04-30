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Süper Lig'in 32. haftasındaki derbi maçta Beşiktaş evinde Galatasaray'ı 3-1 mağlup etti. 20. dakikada Icardi'nin golüyle geriye düşen Kartal, 35'te Saiss, 58'de Oliveira'nın hatasında Hadziahmetovic ve 90+3. dakikada Aboubakar'ın attığı gollerle sahadan galip ayrıldı.

Ligde oynadığı son 9 karşılaşmada 8 galibiyet 1 beraberlik alarak üst sıraları zorlayan siyah-beyazlı ekip, 65 puana yükseldi. Üst üste iki haftadır puan kaybeden lider Galatasaray ise 70 puanda kaldı ve 67 puanlı Fenerbahçe'nin de kazandığı haftada şampiyonluk yolunda ağır bir yara aldı.

DERBİDE NELER OLDU?

PERDEYİ ICARDI AÇTI Vodafone Park'ta oynanan derbi maçın 20. dakikasında Galatasaray 1-0 öne geçti. Oliveira'nın pasına sağ kanatta hareketlenen Rashica, meşin yuvarlağı tek vuruşta içeri çevirdi. Altıpasın önünde Icardi, yaptığı sert ve düzgün vuruşla topu ağlara gönderdi.

SAISS SKORU EŞİTLEDİ 30. dakikada Redmond'ın sağ kanattan ceza alanına gönderdiği ortasına yükselen Cenk Tosun'un kafa vuruşunda top kalenin üstünden az farkla auta çıktı. Beşiktaş aradığı golü 35'te buldu. Masuaku'nun soldan kullandığı kornerde penaltı noktası yakınında Saiss, yaptığı kafa vuruşuyla topu filelere gönderdi: 1-1. Mücadelenin ilk yarısı karşılıklı atılan gollerle 1-1'lik eşitlikle tamamlandı. 53'te Salih Uçan'ın ortasına yükselen Aboubakar'ın kafa vuruşunda top kalenin solundan az farkla dışarı çıktı. 55'te ise yine Aboubakar'ın altıpas önünden gelişine yaptığı vuruşta Muslera topa hakim olmayı başardı.

BÜYÜK HATA: 2-1 Ataklarını sıklaştıran Beşiktaş, 58. dakikada Hadziahmetovic'in golü ile derbi maçta 2-1 öne geçti. Muslera ile Oliveira arasında yaşanan anlaşmazlık sonrasında araya giren Hadziahmetovic'in, ceza alanına girerek yaptığı vuruşta meşin yuvarlak sol kale direğine çarparak ağlarla buluştu. Derbide son sözü Aboubakar söyledi. 90+3. dakikada attığı golle maçın skorunu ilan etti: 3-1.

VODAFONE PARK'TA YENİLMİYOR Beşiktaş, Vodafone Park'ta şimdiye kadar oynanan lig derbilerinde rakiplerin yenilmedi. İnönü Stadı'nın yıkılmasının ardından Dolmabahçe'de yapılan Vodafone Park'ta 2016 yılından bugüne kadar 14 derbi maçta Fenerbahçe ve Galatasaray'ı konuk eden siyah-beyazlı ekip, bu maçların 8'inden galibiyetle ayrılırken, 6 derbi mücadelesi beraberlikle sona erdi. MAÇTAN ÖNEMLİ DAKİKALAR 20. dakikada Galatasaray öne geçti. Oliveira'nın pasına sağ kanatta hareketlenen Rashica, meşin yuvarlağı tek vuruşta içeri çevirdi. Altıpasın önünde Icardi, yaptığı sert ve düzgün vuruşla topu ağlara gönderdi: 0-1 30. dakikada Beşiktaş gole yaklaştı. Sağ kanatta Abdülkerim'den sıyrılan Redmond, son çizgiye indikten sonra ortasını yaptı. Cenk Tosun'un altıpas üzerinden uygun durumda yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

35. dakikada siyah-beyazlı takım beraberliği yakaladı. Masuaku'nun soldan kullandığı kornerde penaltı noktası yakınında Saiss, yaptığı kafa vuruşuyla topu filelere gönderdi: 1-1 Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 berabere tamamlandı. 53. dakikada Salih Uçan'ın sağdan ortasında Aboubakar'ın ceza sahası içinde yaptığı kafa vuruşunda, yere de çarpan top yandan auta çıktı.

55. dakikada Rosier'in sağ kanattan ortasında Aboubakar'ın penaltı noktası civarında bekletmeden çıkardığı şutta meşin yuvarlağı kaleci Muslera kontrol etti. 58. dakikada Beşiktaş ikinci golü kaydetti. Oliveira'nın ceza sahası önünde kaptırdığı topu kontrol eden ve kaleci Muslera ile karşı karşıya kalan Hadziahmetovic'in yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak sol direğe çarparak ağlarla buluştu: 2-1

87. dakikada Kerem Aktürkoğlu'nun ceza yayı üzerinden yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak az farkla yandan auta gitti. 90+3. dakikada Beşiktaş farkı 2'ye çıkardı. Sağ kanatta Rosier'in savunmanın arkasına pasında topla buluşan ve çaprazdan ceza sahasına giren Aboubakar, Nelsson'dan sıyrıldıktan sonra yaptığı sert vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 3-1

Beşiktaş, karşılaşmadan 3-1 galip ayrıldı.

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