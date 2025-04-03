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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Beşiktaş 10 kişi kaldı! - Futbol Haberleri

        Beşiktaş 10 kişi kaldı!

        Türkiye Kupası'nda Göztepe'yi konuk eden Beşiktaş'ta Tayyip Talha Sanuç, 36. dakikada kırmızı kart gördü ve takımını 10 kişi bıraktı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.04.2025 - 21:15 Güncelleme: 03.04.2025 - 21:15
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        Beşiktaş 10 kişi kaldı!
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        Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Göztepe ile karşılaşan Beşiktaş 10 kişi kaldı.

        Beşiktaşlı futbolcu Tayyip Talha Sanuç, 36. dakikada Juan'a yaptığı müdahale sonrasında kırmızı kart gördü.

        Pozisyon sonrası serbest vuruşta topun başına geçen Romulo, skora denge getirdi: 1-1.

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