Beşiktaş: 1 - Göztepe: 3 | MAÇ SONUCU
Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında Göztepe, deplasmanda Beşiktaş'ı 3-1 mağlup etti ve yarı finale yükseldi. İzmir ekibine turu getiren goller; 36, 79 ve 81. dakikada Romulo'dan geldi. Beşiktaş'ın tek golünü ise Muçi attı. Beşiktaş'ta Tayyip Talha Sanuç, 36. dakikada kırmızı kart gördü. Göztepe, yarı finalde Trabzonspor ile karşı karşıya gelecek.
Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Beşiktaş, sahasında Göztepe'yi konuk etti. İzmir ekibi, mücadeleden 3-1 galip ayrıldı ve adını yarı finale yazdırdı.
Maçta gol perdesini 30. dakikada Ernest Muçi açtı. 36. dakikada ise Beşiktaş'ta Tayyip Talha Sanuç, Juan'a yaptığı müdahale sonrasında kırmızı kart gördü. Pozisyon sonrası serbest vuruşta topun başına geçen Romulo, skora dengeyi getirdi: 1-1.
İkinci yarıda ise Masuaku'nun eline çarpan top sonrası Göztepe penaltı kazandı. Romulo, 79. dakikada penaltıyı gole çevirdi ve takımını öne geçirdi. 81. dakikada yeniden sahneye çıkan Romulo, hat-trick yaptı ve turu takımına getirdi.
Bu sonucun ardından tur biletini alan Göztepe, yarı finalde Trabzonspor ile karşı karşıya gelecek.
BEŞİKTAŞ 10 KİŞİ KALDI
Beşiktaşlı futbolcu Tayyip Talha Sanuç, 36. dakikada Juan'a yaptığı müdahale sonrasında kırmızı kart gördü ve takımını 10 kişi bıraktı.
ERSİN DESTANOĞLU'NA TEPKİ
Beşiktaşlı taraftarlar maçın son bölümlerinde kaleci Ersin Destanoğlu'na tepki gösterdi.
Siyah-beyazlı taraftarlar, topla her buluşmasında Ersin Destanoğlu'nu yuhalayarak tepkilerini dile getirdi.
MASUAKU, BEŞİKTAŞ FORMASIYLA 100. MAÇINA ÇIKTI
Siyah-beyazlı takımın Demokratik Kongolu oyuncusu Arthur Masuaku, Göztepe karşısında Beşiktaş formasıyla 100. maçına çıktı.
Karşılaşmadan önce siyah-beyazlı kulübün asbaşkanı Murat Kılıç, 31 yaşındaki sol beke kulübün simgesi "Kartal heykeli" ve çiçek hediye etti.
Tecrübeli futbolcu, siyah-beyazlı formayla tüm kulvarlarda 99 maçta 3 gol, 16 asistlik performans sergiledi.
IMMOBILE YİNE YEDEK KULÜBESİNDEYDİ
Beşiktaş'ta golcü futbolcu Ciro Immobile, Göztepe karşısında da müsabakaya yedek kulübesinde başladı.
İtalyan futbolcu, son olarak ligde oynanan Galatasaray derbisinde kulübede yer almış ve derbi karşılaşmasında forma giymemişti.
BAŞKAN ADALI MÜSABAKAYI İZLEYEMEDİ
Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı, cezası nedeniyle Göztepe müsabakasını izleyemedi.
Siyah-beyazlı kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı'nın, 26 Mart tarihinde kulüp resmi sosyal medya hesabından yayınlanan beyanlarında yer alan 'futbolun ve kurumların itibarını zedelemeye yönelik açıklamaları' nedeniyle 45 gün hak mahrumiyet ve 1,5 milyon lira para cezası ile cezalandırılmasına, cezanın infazının karar tarihi olan 3 Nisan (Bugün) tarihinden itibaren başlatılmasına, itiraz yolu açık olmak üzere karar verilmiştir." denildi.
Türkiye Futbol Federasyonunun cezayı kulübe bildirdiği öğrenildi.
Siyah-beyazlı kulübün ceza için Tahkim Kurulu'na itiraz etmesi bekleniyor.
MAÇTAN DAKİKALAR
3. dakikada Beşiktaş, gole çok yaklaştı. Savunmadan atılan uzun topa hareketlenen Muçi, Koray Günter'in hatası sonucundan topu ceza sahasının ilk metrelerinde önünde buldu. Muçi'nin sol çaprazdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak üst direğe çarparak dışarı çıktı.
14. dakikada yayın gerisinden Gedson Fernandes'in vuruşunda savunmaya çarpan top ceza sahası içi sol çaprazındaki Muçi'nin önüne düştü. Muçi'nin rakibinden sıyrıldıktan sonra çektiği şutta kaleci Arda Özçimen, meşin yuvarlağı uzanarak çıkardı.
19. dakikada Koray Günter'in uzun pasında ceza yayı üzerinde topu diziyle kontrol eden Romulo'nun meşin yuvarlak yere düşmeden yaptığı şık vuruşta top yandan dışarı gitti.
30. dakikada Beşiktaş öne geçti. Orta sahada Rafa Silva'nın ayak dışıyla savunma arkasına attığı pasa sol kanattan hareketlenen Muçi, ceza sahası içine girdikten sonra çaprazdan yaptığı vuruşla topu uzak köşeden ağlarla buluşturdu: 1-0.
35. dakikada siyah-beyazlı takım 10 kişi kaldı. Romulo'nun indirdiği topun ardından ceza yayının içinde Tayyip Talha Sanuç'un müdahalesiyle Juan yerde kaldı. Hakem Atilla Karaoğlan, Tayyip Talha'yı son adam olarak değerlendirdi ve oyuncuyu kırmızı kartla oyun dışına gönderdi.
38. dakikada Göztepe beraberliği yakaladı. Romulo'nun ceza yayının içinden kullandığı frikikte yan direğe çarpan top filelere gitti: 1-1.
45+3. dakikada Gedson Fernandes'in düşürülmesiyle kazanılan frikikte topun başına geçen Masuaku'nun şutunda meşin yuvarlak kalecinin müdahalesinin ardından yan direğe de çarparak kornere çıktı.
Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1'lik beraberlikle sona erdi.
59. dakikada sağ kanattan çalımlarla ilerleyen Rashica'nın ceza sahasına girmeden yaptığı vuruşta top üstten dışarı gitti.
62. dakikada ceza yayının bir adım gerisinden Romulo'nun şutunda savunmada Paulista'ya çarpan meşin yuvarlak az farkla direk dibinden kornere çıktı.
68. dakikada Romulo'dan aldığı pasla ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Juan'ın şutunda meşin yuvarlak kaleci Ersin Destanoğlu'nun müdahalesinin ardından yan direğe çarparak oyun alanına geri döndü.
77. dakikada Göztepe penaltı kazandı. Sol taraftan kullanılan kornerde Koray Günter'in kafayla kaleye gönderdiği top Masuaku'ya çarptı. Hakem Atilla Karaoğlan, Masuaku'nun meşin yuvarlağa elle dokunduğunu işaret ederek beyaz noktayı gösterdi.
79. dakikada Göztepe öne geçti. Penaltıda topun başına geçen Romulo, meşin yuvarlak ile kaleciyi ayrı köşelere gönderdi: 1-2.
81. dakikada İzmir ekibi farkı ikiye çıkardı. Savunmadan atılan uzun topta bir an duraksayan Beşiktaş defansının hatasını değerlendirerek ceza sahası içine giren Romulo, kaleci Ersin Destanoğlu'nun üzerinden aşırttığı meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-3.
85. dakikada sağ kanattan hızlı gelişen atakta Immobile'nin ceza sahası içine çevirdiği topa Rafa Silva, yakın mesafeden yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı üstten dışarı gönderdi.
Göztepe, karşılaşmayı 3-1 kazandı.