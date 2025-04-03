Beşiktaş: 1 - Göztepe: 3 | MAÇ SONUCU

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Beşiktaş, sahasında Göztepe'yi konuk etti. İzmir ekibi, mücadeleden 3-1 galip ayrıldı ve adını yarı finale yazdırdı.

Maçta gol perdesini 30. dakikada Ernest Muçi açtı. 36. dakikada ise Beşiktaş'ta Tayyip Talha Sanuç, Juan'a yaptığı müdahale sonrasında kırmızı kart gördü. Pozisyon sonrası serbest vuruşta topun başına geçen Romulo, skora dengeyi getirdi: 1-1.

İkinci yarıda ise Masuaku'nun eline çarpan top sonrası Göztepe penaltı kazandı. Romulo, 79. dakikada penaltıyı gole çevirdi ve takımını öne geçirdi. 81. dakikada yeniden sahneye çıkan Romulo, hat-trick yaptı ve turu takımına getirdi.

Bu sonucun ardından tur biletini alan Göztepe, yarı finalde Trabzonspor ile karşı karşıya gelecek.

IMMOBILE YİNE YEDEK KULÜBESİNDEYDİ

Beşiktaş'ta golcü futbolcu Ciro Immobile, Göztepe karşısında da müsabakaya yedek kulübesinde başladı.

İtalyan futbolcu, son olarak ligde oynanan Galatasaray derbisinde kulübede yer almış ve derbi karşılaşmasında forma giymemişti.

BAŞKAN ADALI MÜSABAKAYI İZLEYEMEDİ

Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı, cezası nedeniyle Göztepe müsabakasını izleyemedi.

Siyah-beyazlı kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı'nın, 26 Mart tarihinde kulüp resmi sosyal medya hesabından yayınlanan beyanlarında yer alan 'futbolun ve kurumların itibarını zedelemeye yönelik açıklamaları' nedeniyle 45 gün hak mahrumiyet ve 1,5 milyon lira para cezası ile cezalandırılmasına, cezanın infazının karar tarihi olan 3 Nisan (Bugün) tarihinden itibaren başlatılmasına, itiraz yolu açık olmak üzere karar verilmiştir." denildi.